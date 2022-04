Höher, schneller, weiter – und immer besser?!

Die Vorbereitungen der 24. Auflage des nationalen und internationalen renommierten Leichtathletikevents befinden sich auf einer langgestreckten Zielgerade. Neben den Olympiasiegern und Weltmeistern, werden auch in diesem Jahr noch eine Vielzahl an weiteren Weltklasse-Sportlern, darunter auch Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2021 in Tokyo und bei anderen Meisterschaften in Dessau an den Start gehen.

Täglich erreichen Anhalt Sport e.V. Anfragen aus aller Welt von bereits weltklasse Sportlern und jungen Athleten auf dem Weg dahin. Es werden wieder über 120 Athleten aus aller Welt sowie auch über hundert Nachwuchsleichtathleten aus den Leistungszentren Mitteldeutschlands im Vorprogramm auf der Bahn und den Anlagen nach Höchstleistungen streben. Mit dabei können auch wieder alle Zuschauer sein – ohne Beschränkung und auch kostenlos. Denn die Stehplätze am 25. Mai 2025 im Paul-Greifzu-Stadion sind alle frei.

Internationales Leichtathletik Meeting (Foto: anhalt-sport.de)

