Hilfe in schweren Stunden – vertrauen Sie auf mehr als 30 Jahre Erfahrung.

Das Bestattungsunternehmen ist im Todesfall der wichtigste Helfer für die Hinterbliebenen. Vertrauen Sie auf die langjährigen Erfahrungen und das Fachwissen von dem Familienunternehmen Grünland Bestattungen GbR in der Neustädter Passage.

Seit über 30 Jahren sind wir als Unternehmen im alten Neustadt Zentrum Neustädter Passage mit Blumengeschäft und Bestattungsinstitut für Angehörige erst als Einzelunternehmen und seit zehn Jahren als GbR für Kunden und Angehörige Ansprechpartner. Die Unternehmensgründung ist und bleibt fachlich, menschlich und privat eine große Herausforderung.

Die Gesellschafter Gisela Scherf und Andrea Spitczack sowie die Familiengeneration sind bemüht, in den schweren Stunden im Rahmen der Möglichkeiten Hilfe zu sein. Wir sind stolz, dass wir 30 Jahre Mitarbeiter an unserer Seite haben, die sichmit bemühen, den Angehörigen in den schweren Stunden zu unterstützen.

Geschäftsstelle in Halle Neustadt (Foto: Grünland Bestattungen)

Wichtig ist für uns, stetig das Unternehmen weiter zu entwickeln, um Angehörigen in der Zeit der Trauer behilflich sein zu können. Heute sind wir auf einem Stand, dass wir Angehörige so weit wie möglich und erforderlich privat in ihrem persönlichen Umfeld beraten können, aber auch aufWunsch digital eine Beratung möglich machen. Wir sind Tag und Nacht, auch nach Absprache an Sonn- und Feiertagen, für Angehörige in schwierigen Situationen erreichbar. Sie können sich über all unsere Leistungen natürlich auch auf unserer Webseite informieren: www-gruenland-bestattung-gbr.de.

Unser Leistungsspektrum zur Unterstützung von Angehörigen umfasst alle Bestattungsarten, die die kommunalen Friedhöfe anbieten sowie Baum- und Seebestattungen oder weitere alternative Bestattungsarten, die sich ständig erweitern.

Weiterhin haben die Angehörigen die Möglichkeit, bei uns entsprechend ihren Wünschen und Details die Überführung Verstorbener bundesweit oder Klärungen zur Überführung aus dem Ausland in Auftrag zu geben. Wir regeln alle erforderlichen Formalitäten, klären Rentenvorauszahlungen und nehmen jegliche Abmeldungen bei Vorlage von Dokumenten vor.

Angehörige haben die Möglichkeit, Kartendruck von uns vornehmen zu lassen. Vorsorgeregelungen können individuell vorgenommen werden.

Blumengeschäft in Halle Neustadt (Foto: Grünland Bestattungen)

Auch Blumenschmuck mit Schleifendruck kann von Trauergästen persönlich, per E-Mail oder telefonisch für die jeweilige Bestattung in Auftrag gegeben werden. Die Anlieferung von Grabschmuck kann auf alle im Umkreis befindlichen Friedhöfe erfolgen.

Es besteht auch die Möglichkeit, einer Erstbepflanzung bis hin zur Grabpflege in Auftrag zu geben.Wir vermitteln Livemusiker und Trauerredner und lassen Annonce schalten.

Uns ist es wichtig, dass Angehörige Zeit für ihre Trauer haben und sich verstanden fühlen. Wir bedanken uns bei den Angehörigen, die uns in den vielen Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben und wünschen ihnen alles Gute.