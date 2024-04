In Halle ist es zu einem Streit gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Streit in der Wilhelm-von-Klewitz-Straße gerät außer Kontrolle: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Halle (Saale)/DUR. - Am Mittwoch ist es gegen 19.20 Uhr in der Wilhelm-von-Klewitz-Straße in Halle zu einem folgenschweren Streit gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sollen anfänglich drei Personen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Währenddessen soll ein namentlich bekannter Mann und ein weiterer unbekannter Täter mit körperlicher Gewalt auf einen weiteren Beteiligten eingeprügelt haben.

Dieser sei hierdurch leicht verletzt worden. Im Anschluss verließen die beiden Täter laut Polizei den Tatort. Der namentlich bekannte Mann sei in der Nähe geschnappt worden.

Durch das Polizeirevier Halle wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern.