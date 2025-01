Weil er in einem Zug eine Frau sexuell belästigt hat, wurde am Hauptbahnhof Halle Anzeige bei der Polizei gegen einen 47 Jahre alten Mann erstattet.

Ein Mann hat sich in einem Intercity vor einer Frau entblößt. Deswegen wurde er in Halle von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Halle (Saale). Ein 47 Jahre alter Mann hat in einem Intercityexpress der Deutschen Bahn eine Frau sexuell belästigt. Laut Bundespolizei hat der Mann am Sonntag auf der Fahrt von München in Richtung Hamburg wiederholt vor der Frau seine Hose heruntergezogen und an seinem erigierten Geschlechtsteil herumgespielt.

Die Geschädigte habe das Zugpersonal informiert, das den Exhibitionisten von der Weiterfahrt ausschloss und einen außerplanmäßigen Halt am Hauptbahnhof Halle einleitete, heißt es.

Dort sei der Mann von der Bundespolizei in Empfang genommen und eine Strafanzeige gegen ihn gestellt worden.