Ein neues Duo für die Offensive

Westerhausen - Die Mannschaft des Verbandsligisten SV 1890 Westerhausen für die neue Saison nimmt immer mehr Gestalt an. Nachdem bereits die Verpflichtungen von Kevin Zimmermann, Kai Lasse Brahmann, Florian Köhler und des Brasilianers Marcel Franceschi verkündet worden sind, gaben die Verantwortlichen auf dem Wolfsberg zwei weitere Zugänge bekannt.

Und auch die haben es in sich. Mit Denis Neumann und Tim Kolzenburg kommen zwei oberligaerfahrene Akteure. Beide spielten zuletzt zwei Serien für den 1. FC Lok Stendal. Neumann ist aber in der Verbandsliga kein Unbekannter. Der 30-Jährige spielte dort für den FSV Barleben und Fortuna Magdeburg. Mit Barleben auch in der Oberliga. In 99 Oberligaspielen für Barleben und Stendal hat es Neumann auf 38 Treffer gebracht. Für den 25-jährigen Mittelfeldspieler Kolzenburg, der in der Jugend des 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde, stehen in 67 Spielen der Fünften Liga zwei Treffer zu Buche. Der Lehramtsstudent gilt mehr als Vorbereiter.

Und während die Westerhäuser mit Neumann schon länger im Austausch standen, hat sich das Fenster für Kolzenburg später geöffnet, weil der Brasilianer Lucas Ribas in seine Heimat zurückgekehrt ist. „Da war bei uns ein Platz im Mittelfeld frei, und wir haben mit Tim den perfekten Ersatz gefunden“, so Trainer Marco Wagner. Zuvor habe es schon mit Neumann sehr ausführliche und „ehrliche Gespräche“ gegeben. Im Gegensatz zu Stendal habe man Neumann die Herausforderung bieten können, die er gesucht habe. „Ich weiß jetzt natürlich, was alle über uns denken und reden“, sagt Wagner, ohne es auszusprechen. Um dann fortzufahren: „Wir haben eine gute Mannschaft, die sich nach der langen Pause aber erst finden muss. Deshalb hoffen wir, dass es bald wieder losgeht.“

In der abgebrochenen Saison, welche Westerhausen als Neunter beendet hat, brachte es die Elf vom Wolfsberg gerade mal auf acht Spiele, von denen drei gewonnen und zwei verloren wurden. Beste Torschützen waren Jefersen Borges und Victor-Ramon Roldan-Arias mit jeweils drei Treffern. Borges, Ribas, Steffen Hägemann, Dean Justin Müller und Philipp Neubauer kamen in allen acht Spielen zum Einsatz. Ob die Personalplanungen abgeschlossen sind, konnte und wollte am Sonntag noch niemand beim SV Westerhausen beantworten. (mz)