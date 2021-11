DRIESCHER GmbH Eisleben: Arbeiten in einem hochspannenden Umfeld!

DRIESCHER GmbH in Eisleben

Die DRIESCHER GmbH Eisleben, gegründet am 01.07.1991 in der Lutherstadt Eisleben, ist spezialisiert auf Niederspannungs-Schaltanlagen und -Schaltgeräte. Durch konsequent praktizierte Kundennähe sowie fundierte Kenntnisse um vorhandene und neue Strukturen der Energieversorgung versteht sich DRIESCHER Eisleben mit seinen rund 100 Mitarbeitern mittlerweile nicht nur als Spezialist in der Herstellung von Niederspannungs-Schaltanlagen und deren Gerätekomponenten sowie Sonderlösungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Lieferung und Montage von kompletten Transformatorenstationen einschließlich aller Koordinierungsleistungen an. Die Motivation und der Erfolg von DRIESCHER Eisleben stützen sich auf fachliche Kompetenz, hohe Qualitätsansprüche sowie innovatives Denken und Handeln.

STROM - SICHER - SCHALTEN (Foto: Driescher GmbH)

DRIESCHER Eisleben verfolgt die Ziele, weiterhin auf höchstem Niveau zu agieren, wettbewerbsfähig zu sein und sich als hochflexibles, mittelständisches Unternehmen täglich wachsender internationaler Konkurrenz zu stellen. DRIESCHER Eisleben sieht sich aber auch als verantwortungsvollen Arbeitgeber in der Region.

Ein Leben lang bei einer Firma? In unserer schnelllebigen Zeit scheint das eher eine Ausnahme zu sein. Bei uns ist das völlig normal.



Über 25 oder 40 Jahre Betriebszugehörigkeit sind kein Einzelfall. Spannende Aufgaben, ein gutes Arbeitsklima und die Wertschätzung der geleisteten Arbeit sind der Garant für die Treue unserer Mitarbeiter.

Werden auch Sie ein Teil der DRIESCHER Familie!

Wir bieten folgende Benefits:

- Gleitzeit

- Leistungszulage

- Tankgutschein

- 30 Tage Urlaub

- Zuschuss zur Kinderbetreuung

- Gute ÖPNV-Anbindung

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Mehr Stellenanzeigen finden Sie auf unserer Homepage.

Kontakt:



Driescher Energy Solutions GmbH

Michaela Meise-Schmidt

Leitung Personalabteilung

Driescherstr. 3

85368 Moosburg

Tel.: +49 8761 681-133

Fax: +49 8761 681-255

mailto:michaela.meise-schmidt@driescher.de

Laura Steffl

Personalabteilung

Driescherstr. 3

85368 Moosburg

Tel.: +49 8761 681-109

Fax: +49 8761 681-255

mailto:laura.steffl@driescher.de