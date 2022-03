Corona-Inzidenz in Halle sinkt auf unter 2.000

Halle (Saale)/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen in Halle ist auf unter 2.000 gesunken. Am Dienstag gab die Stadt den Wert mit 1.835,78 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. 467 neue Ansteckungen wurden bekannt, das sind den Angaben zufolge 437 weniger als vor Wochenfrist. Die Zahl der wegen Covid-19 in halleschen Kliniken behandelten Patienten stieg aber seit Montag um 15 auf 170. Auf Intensivstationen lagen 22 Coronakranke, einer mehr als am Vortag.

Unterdessen haben sich am Montag 14 Menschen in Halle 14 Menschen zum ersten Mal gegen die Infektion impfen lassen, davon vier Kinder. 132 Menschen erhielten bereits die vierte Impfung. Am Dienstag ist das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße noch bis 16 Uhr geöffnet. Am Mittwoch kann man sich von 10 bis 16 Uhr gegen Corona impfen lassen.