Auch am Samstag strömen die Besucher aufs Laternenfest. Highlights sind - am Nachmittag bei über 30 Grad Celsius - Bootskorso und das Entenbasteln.

Laternenfest in Halle am Samstag

Halle (Saale)/MZ - Bei über 30 Grad Celsius hströmen auch am Samstag Tausende auf die Peißnitz, und Ziegelwiese, an Riveufer und an die Saale. Während auf der Ziegelwiese Hunderte kreativ gestaltete Enten auf das abendliche Entenrennen warten, erlebten Festbesucher an der Giebichensteinbrücke den Bootskorso „Kunterbunt“.

Selbstgebaute Boote beim Bootskorso Foto: Katja Pausch

Neben einem Boot der Bühnen Halle und privaten Bootseignern waren auch vier in einem Bootsbaukurs des Bürgerforschungsschiffes entstandene Faltboote dabei. Nun steht am frühen Abend das Fischerstechen der Halloren im Programm. Es findet unterhalb der Giebichensteinbrücke statt. Anschließend treten die Enten zum Rennen auf der Saale an.