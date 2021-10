Bestattungshaus Medina - Eine Stütze im Trauerfall

Wenn ein Mensch stirbt, bleiben die Angehörigen und der Freundeskreis in tiefer Trauer zurück. Zu den schmerzlichen Gefühlen, die sie in diesem einschneidenden Lebensmoment zu verarbeiten haben, müssen sie nun auch noch Kraft aufbringen, die Bestattung und behördliche Angelegenheiten zu klären. Da ist es tröstlich und hilfreich zugleich, eine Begleitung an seiner Seite zu wissen.

Junges Team bringt Helles in die dunkle Trauerzeit

In Halle bietet das Bestattungshaus Medina dafür seine Dienste an – Beistand, Halt und ganz praktische Begleitung auf allen, nach dem Todesfall notwendigen, Wegen. Inhaberin Juliane Steudel und ihr Team sind jederzeit für Angehörige da.



„Wer zu uns kommt, für den nehmen wir uns viel Zeit“, sagt Juliane Steudel. Im ruhigen Gespräch erfragt sie alle individuellen Wünsche des verstorbenen Menschen und seiner Angehörigen. Dann werden die Dienstleistungen besprochen, bei denen die Hinterbliebenen die Hilfe des Bestattungshauses wünschen.



Juliane Steudel hofft, dass den Angehörigen dabei die Farbigkeit in den Räumen des Bestattungshauses etwas Mut und Trost spendet. „Auch bei den Urnen haben wir bewusst eine größere Auswahl an farbigen Gefäßen“, sagt Juliane Steudel und nennt auch gleich die Gründe dafür: „Wir sind kein klassisch-traditionelles Bestattungsunternehmen, sondern denken neu. So glauben wir, dass die Trauerzeit schwarz genug für die Hinterbliebenen ist und möchten den Trauernden mit Farbe etwas Balsam für die Seele spenden.“ Das In-Farben-Denken gilt auch für die Dekoration – vom Sarg bis zur Urne. Hier berät Juliane Steudel Angehörige ausführlich und bietet ihnen durchdachte und würdevoll gestaltete Farbkonzepte an. Darüber hinaus bringt sie ihre Ideen ein, wie der Abschied eines geliebten Menschen gestaltet werden kann – von der Auswahl der Lieblingsmusik bis hin zur Trauerrede.



Dass den Hinterbliebenen viele wichtige Behördengänge und weitere Angelegenheiten – von der Sargüberführung bis hin zur Traueranzeige – abgenommen werden, ist selbstverständlich. Für viele Angehörige bleibt das Bestattungshaus auch über die Beisetzung hinaus ein vertrauensvoller Ansprechpartner.



Juliane Steudel ist eine erfahrene Trauerbegleiterin. Die 31-Jährige Bestattungsfachkraft hat Medina mit 26 Jahren übernommen, nachdem sie selbst einige Jahre dort gearbeitet hat, und ein junges, empathisches, stets aktuell geschultes Team um sich versammelt. Mit dem absolvierten 1. Teil der Meisterausbildung darf sie nun auch junge Leute in ihrem Wunschberuf ausbilden. Das Bestattungshaus trägt das Markenzeichen, das durch Bundesverband Deutscher Bestatter geprüft und vom TÜV zertifiziert wird und ist zudem Mitglied in der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt. Im Bestattungshaus Medina weiß man, was im Trauerfall zu tun ist und unterstützt Hinterbliebene in sämtlichen anstehenden Entscheidungen. Für Bestatterin Juliane Steudel und ihr Teamhaben dabei die individuellen Wünsche der Angehörigen die größte Priorität.

Kontakt:



Bestattungshaus Medina Inhaberin: Juliane Steudel

Schillerstraße 12, 06114 Halle (Saale) und Ackerstraße 27, 06780 Zörbig

Tel. 0345 / 20 26 485

E-Mail: medina.bestattungen@gmail.com

Internet: www.medina-bestattungshaus.de