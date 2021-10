Beliebte Praxis für Allgemeinmedizin in Helbra sucht Nachfolger

Landärztinnen und Landärzte haben in vielen Fällen eine eigene Praxis, mitunter auch gemeinschaftlich. Sie sind die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen.

Häufig betreuen sie die ganze Familie und stehenden Patientinnen und Patienten besonders nah. Sie untersuchen sie und besprechen gemeinsam die nächsten Schritte. Hausbesuche, vor allem bei älteren Menschen, stehen da ebenso auf dem Programm wie Einsätze im Notfall, bei denen man schnell entscheiden muss, was zu tun ist. So beschreibt das Bundesministerium für Gesundheit die Tätigkeit eines Landarztes mit eigener Praxis. Und in der Tat hat die Tätigkeit als niedergelassener Allgemeinmediziner im ländlichen Raum nicht zu unterschätzende Vorteile gegenüber etwa einem Arzt in einem Krankenhaus mit seinen vielen Patienten, Stress, Bereitschaftszeiten und nicht zuletzt den 24-Stunden-Schichten.

Natürlich ist Stress auch dem Landarzt kein Fremdwort, demgegenüber stünde aber eine feste, geregelte tägliche Arbeitszeit – die man mit einer eigenen Praxis sogar selbst bestimmen kann, versichert „praktisch-Arzt.de“, die große Jobbörse für Ärzte und Medizinstudenten im Internet.

Auch Notdienste fielen für Landärzte –wie für alle niedergelassene Ärzte im Allgemeinen – nur alle paar Wochen an und Stress komme meist nur mit dem Auftreten von Grippe-Wellen oder ähnlichem vor. Das alles ermögliche einem Landarzt, durchaus auch ein „echtes“ Privatleben zu haben, so „praktischArzt.de“ weiter. Eine solche Landarztpraxis – im Herzen des Mansfelder Landes gelegen – sucht jetzt einen Nachfolger.

Dr. med. Wolfgang Reichel betreibt in der Bergbau- und Hüttengemeinde Helbra, unweit der Lutherstadt Eisleben, seit 1990 seine Praxis für Allgemeinmedizin. Die Einzelpraxis erfreut sich großer Beliebtheit und verfügt in dieser schönen ländlichen Region über ein großes Einzugsgebiet. Nach vielen erfolgreichen Jahren als Landarzt möchte Dr.med. Wolfgang Reichel seine Praxis und seinen treuen, überdurchschnittlichen Patientenstamm nunmehr in die Hände eines geeigneten Nachfolgers legen.

Die Praxis ist voll ausgerüstet, 150 Quadratmeter groß und verfügt neben einem Sprechzimmer auch noch über ein Labor und einen weiteren Behandlungsraum. Zur Praxis gehört ebenso ein Team hervorragend ausgebildeten Fachpersonals, das über alle notwendigen Qualifikationen verfügt und dank seiner Kompetenz und Freundlichkeit auch bei den Patienten großer Beliebtheit erfreut.

Außerdem verfügt die Praxis in Helbra über eigene Pkw-Stellplätze. Bei der Praxisnachfolge ist für Dr. Wolfgang Reichel perspektivisch eine Partnerschaft oder eine Alleinübernahme denkbar. Die Absicherung eine Vertretung wäre auch weiterhin möglich. Interessenten können sich für nähere Informationen zur Praxis und den möglichen Übernahmemodalitäten gern an die Praxis für Allgemeinmedizin von Dr.med. Wolfgang Reichel wenden.

Kontakt:

Praxis für Allgemeinmedizin

Dr.med.Wolfgang Reichel



Minnastraße 12 c • 06311 Helbra

Telefon: 03 47 72 / 2 76 67

E-Mail: dr.wolfgang.reichel@gmx.de