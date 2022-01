Bei Gnauck´s heißt es: Geht nicht – gibt´s nicht!

Als Hausgeräte und Einbauküchenspezialist steht die Firma Gnauck Elektro- und Küchen für den kompletten Service der Spitzenklasse. Die Kunden erwartet das Komplettsortiment von – vom Kaffeeautomat über alles zum Waschen, Trocknen, Kochen, Kühlen, Gefrieren bis hin zur Bodensäuberung. Neben den Standgeräten in dem einen Geschäft gibt es die Einbaugeräte im gegenüberliegenden Küchenstudio.

Gnauck´s bieten den Rund-um-Service: Hausgeräte Reparaturen – aller Marken* – egal wo gekauft! (*wenn Ersatzteile verfügbar) Einfach anrufen und Termin vereinbaren: 03491 44 00 82

Waschmaschinen Foto: Gnauck

Zur Geschichte des Unternehmens:

Begonnen hatte alles in der privaten Garage von Hartmut Gnauck, dem Firmengründer. Im Unternehmen, das am 1. Juli 1990 seine Geschäftstätigkeit aufnahm, arbeiteten schon damals die Söhne des Firmengründers, René und Dirk, mit. Während sich das Gnauck-Team anfangs nur mit Reparaturarbeiten beschäftigte, erweiterte man später das Leistungsspektrum der Firma auch auf den Verkauf. Am 10. September 1991 eröffnete in der Schulstraße 6 der Elektroladen der Gnaucks. Das Küchenstudio des Familienunternehmens ging im März/April des Folgejahres an den Start. Alles wurde nach und nach in Eigenregie saniert und neugestaltet. Der Standort Schulstraße wuchs und wuchs, bis eine Erweiterung durch den Kauf des Objekts gegenüber in der Annendorfer Straße 11 nötig wurde. Auch hier wurde ohne Fördergelder, aber in Eigeninitiative renoviert und neugestaltet. Ein weiterer Höhepunkt in der Firmengeschichte war die Eröffnung des life Kochstudios im Jahr 2012, das sich bis heute große Beliebtheit erfreut. Die Firma Gnauck kann heute auf zahlreiche Auszeichnungen wie die Prädikate „Miele Premium-Partner“, „Studioline Partner“ und „Küchenspezialist (5 Sterne)“ verweisen.

Außenansicht Foto: Gnauck

Kontakt:

H. Gnauck GmbH

Schulstr. 6 und Annendorfer Str. 11

06886 Lutherstadt Wittenberg

Service-Hotline: 03491 440082

E-Mail: info@gnauck-elektro.de

Internet: www.gnauck-elektro.de