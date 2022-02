Anja und Thomas Lehne sind vor mehr als einem Jahr in die Fußstapfen ihres Vaters, Michael Lehne, getreten. Die Geschwister haben damit neben fünf Edeka-Märkten auch die Verantwortung für 350 Angestellte übernommen. Sie haben sich unter anderem auf die Fahne geschrieben, ein Top-Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter und Azubis zu sein. Denn wie heißt es so schön auf der Homepage: „Wir glauben an Talente. Und an Persönlichkeiten.“

Zu den Vorteilen, die die Arbeitnehmer bei Edeka-Lehne genießen, zählen Mitarbeiterrabatte beim Einkauf innerhalb der eigenen Märkte. Und davon gibt es einige in der Region. Außerdem genießen die Angestellten Zusatzleistungen zur Gesundheitsfürsorge und werden regelmäßig weiter- und fortgebildet. So kann jeder seine Kompetenzen stärken und sich entfalten. Alle Neueinsteiger werden sorgfältig und ganz individuell in den einzelnen Abteilungen eingearbeitet.

Doch nicht nur das Wohlbefinden der Bestandsmitarbeiter liegt den beiden Geschäftsführern, Anja und Thomas Lehne, am Herzen. Sie widmen sehr viel Aufmerksamkeit dem Thema Ausbildung junger Menschen.



Durchschnittlich finden 15 Azubis pro Jahr eine berufliche Perspektive in den Edeka-Märkten. Dabei ist das Ziel: Ausbilden und Übernehmen. Die jungen Schulabgänger finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen. Durch zahlreiche Weiterbildungsangebote kann jeder Azubi seine Aufstiegschancen verbessern.

Edeka Markt in Sangerhausen (Foto: Homepage)

Edeka-Lehne findet man zweimal in Sangerhausen. Der erste Markt wurde in Artern eröffnete. Das große Edeka-Center ist im Riethweg. Drei weitere sind in Artern, Helbra und Südharz. Seit mehr als drei Jahrzehnten werden mit Liebe und Leidenschaft Lebensmittel, Bäckereiwaren, und jegliche Produkte des täglichen Bedarfs an tausende zufriedene Kunden verkauft. Damit das so bleibt, legen sich Anja und Thomas Lehne gemeinsam mit ihrem 350-köpfigen Team jeden Tag aufs Neue ins Zeug.



Das neue Ausbildungsjahr startet am 01. August 2022. Wollen Sie Teil dieses Team werden, dann folgen Sie diesem Link www.edeka-lehne.de oder schauen auf www.facebook.de/edekalehne nach.

Ein aktuelles Ausbildungsangebot finden Sie <<<HIER>>>.

Kontakt:

Lehne Lebensmittel OHG

z.Hd. Frau Anja Lehne

Stiftsweg 9

06526 Sangerhausen

oder per Mail an:

karriere.edeka.lehne@minden.edeka.de