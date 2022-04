Attraktive Immobilien aus Mitteldeutschland kommen bei sächsischen Sommer-Auktionen zum Aufruf

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) veranstaltet ihre Sommer-Auktionen am 20. und 24. Mai 2022 in Leipzig und Dresden. Insgesamt 78 Immobilien mit einem Auktionslimit von rund 7,9 Millionen Euro kommen zu außerordentlich günstigen Startpreisen zum Aufruf.

Denkmalg. Dreiseithof „Neumühlengut“ in Pirna / Mindestgebot 998.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Pirna stammt die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot der Sommer-Auktionen: Es handelt sich um den denkmalgeschützten Dreiseitenhof „Neumühlengut“. Das um 1890 erbaute und überwiegend vermietete Gebäudeensemble umfasst u. a. drei Gebäude sowie das ehemalige Mühlenhaus und befindet sich in guter, zentraler Lage am Rande des Stadtzentrums. Für 998.000 Euro kommt der renditestarke Dreiseitenhof zum Aufruf.

Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss in Dresden-Luga / Mindestgebot 598.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Ein Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und Garagenanbau in Dresden-Luga kommt ab 598.000 Euro unter den Hammer. Das Objekt befindet sich im Stadtteil Luga am Stadtrand in grüner, ruhiger Umgebung.

Einfamilienhaus mit Treppenturm in Freital / Mindestgebot 450.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Freital bei Dresden wurde ein eindrucksvolles Einfamilienhaus mit Treppenturm und Garagengebäude zu einem Mindestgebot von 450.000 Euro zur Auktion eingeliefert. Das Objekt liegt im Stadtteil Burgk in sehr guter, ruhiger Wohnlage mit einem fantastischen, unverbaubaren Blick zum Windberg und ins Weißeritztal. Auf dem Grundstück befinden sich ein Gartenhaus und eine Grillhütte sowie zwei mit frischem Quellwasser gespeiste Fischteiche.

Gewerbeobjekt (Doppelhaushälfte) mit Anbau in Leipzig / Mindestgebot 135.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Leipzig wurde ein Gewerbeobjekt / Baugrundstück mit einem Mindestgebot von 135.000 Euro eingeliefert. Es befindet sich in guter Zentrumsrandlage im Ortsteil Thekla.

In Leipzig und Markranstädt kommen 21 überwiegend zusammenliegende Flurstücke unter den Hammer. Die insgesamt ca. 16.400 Quadratmeter umfassende Fläche wird schon ab 2.000 Euro angeboten.

Unbebautes Grundstück, Ackerfläche und ehem. Steinbruchs ‚Hasenbruch‘ in Thallwitz OT Röcknitz / Mindestgebot 50.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Eine rund 32.600 Quadratmeter große Fläche steht in Thallwitz (Landkreis Leipzig) zum Verkauf. Das unbebaute Grundstück besteht aus Ackerfläche sowie dem größten Teil des ehemaligen Steinbruchs „Hasenbruch“, welcher mit Wasser gefüllt ist. Die Tiefe beträgt ca. 29 Meter und wird daher gern von Tauchern genutzt. Für 50.000 Euro kommt die Immobilie zum Aufruf.

Ein ehemaliges Empfangsgebäude mit Nebengebäuden und Ladestraße steht in Lossatal OT Kleinzschepa (Landkreis Leipzig) ab 5.000 Euro zum Verkauf.

Mehrfamilienhaus in Zeitz / Mindestgebot 69.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Zwei attraktive Mehrfamilienhäuser wurden aus Zeitz eingeliefert. Beide Objekte befinden sich in nördlicher Zentrumslage. Eines der Gebäude ist leerstehend und wird ab 59.000 Euro aufgerufen, das andere umfasst sieben teilweise vermietete Wohneinheiten und hat ein Startgebot von 69.000 Euro. Auffällig ist besonders die attraktive Fassade, die sich teils durch Klinkeroptik, teils durch aufwändige Verzierungen und Stuckelemente auszeichnet.

Aus Zeitz wurde außerdem ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus unweit des Altmarktes für 95.000 Euro eingeliefert.

Wohn- und Gewerbeobjekt in Lutherstadt Eisleben / Mindestgebot 149.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Ein Wohnheim mit großzügigem Grundstück und Fußballplatz in Lutherstadt Eisleben kommt ebenfalls zum Aufruf. Die Auktion beginnt bei 149.000 Euro.

Denkmalg. Wohn- und Geschäftshaus (ehem. Gutshaus) in Osternienburger Land OT Kleinpaschleben / Mindestgebot 39.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Im Osternienburger Land (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kann für ein ehemaliges Gutshaus ab 39.000 Euro mitgeboten werden. Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus befindet sich in zentraler Ortslage und wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts errichtet.

Auch Bahnimmobilien stehen zum Verkauf: Für ein ehemaliges Empfangsgebäude in Eckartsberga OT Tromsdorf (Burgenlandkreis) mit einem Startgebot von 5.000 Euro werden neue Eigentümer gesucht. In Jessen (Elster) steht im Ortsteil Linda eine ehemalige Ladestraße ab 1.000 Euro zum Verkauf. Auch ein verwildertes Baugrundstück in Jessen (Elster) wurde ab 4.000 Euro von der Deutschen Bahn eingeliefert.

Denkmalg. „Klostergut Mönchpfiffel“ in Mönchpfiffel-Nikolausrieth OT Mönchpfiffel / Mindestgebot 750.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Die Immobilie mit dem zweithöchsten Mindestgebot und ein absolutes Highlight der Sommer-Auktionen befindet sich in Thüringen: In der Gemeinde Mönchpfiffel-Nikolausrieth kommt das denkmalgeschützte „Klostergut Mönchpfiffel“ zur Auktion. Das Klostergut ist der ehemalige Klosterhof des Zisterzienserklosters Walkenried. Die ummauerte Hofanlage ist mit einem Herrenhaus, vier Stall- und Speichergebäuden, einer romanischen, um ca. 1100 errichteten Probsteikirche mit angrenzendem Backhaus sowie einer kleinen Schmiede bebaut. Seit 1995 wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen im Umfang von rund 850.000 Euro realisiert. Die Räumlichkeiten werden teils zu Wohnzwecken teils als Gewerbeeinheiten vermietet. Die Kirche wird gelegentlich als Trauzimmer genutzt. Dieses außergewöhnliche Objekt kann ab 750.000 Euro ersteigert werden. Die Jahresnettomiete liegt bei ca. 28.700 Euro.

