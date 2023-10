Die Stadt Leuna bietet attraktive und anspruchsvolle Arbeitsplätze, auf denen Sie Verantwortung übernehmen können. Als moderner Arbeitgeber werden Ihnen 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr, eine betriebliche Altersvorsorge, zusätzlich zum Entgelt eine jährliche Einmalzahlung und leistungsbezogenes Entgelt geboten. Das moderne Arbeitsumfeld mit der Option der Mobilen Arbeit und flexible Arbeitszeit sowie umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten runden das attraktive Gesamtpaket ab.

Die Bewerbungsfrist endet am 17. November 2023. Alle Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten der Stadt Leuna mit den ausführlichen Aufgabenbereichen, den Anforderungsprofilen, Qualifikationen und zur Bewerbungsfrist finden Sie auf der Homepage der Stadt Leuna unter www.Leuna.de/de/Stellenausschreibungen.html.

Gesucht werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein



Fachbereichsleiter (m/w/d) Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice in unbefristeter Vollzeitbeschäftigung.

Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten gehören:

Leitung des Fachbereiches in den Bereichen: Personal & Entgelt, Organisation und Stellenbewirtschaftung, Wahlen, Kommunalrecht, Ratsbüro mit Gremienarbeit und Beratung der politischen Entscheidungsträger, TK-, IT und Digitalisierung, Bürgerservice mit Personenstands-, Pass- und Meldewesen, Gewerbe, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtinformation, Stadtarchiv, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schöffen, Schiedstelle)

Gremienarbeit und Grundsatzfragen, Erarbeitung und Vollzug von Satzungen, Geschäftsordnungen, Dienstanweisungen und Verordnungen für den Stadtrat und dessen Ausschüsse

Beratung der städtischen Gesellschaften bezüglich Personal- und Arbeitsrecht

Sonderprojekte innerhalb des Fachbereiches

Budgetverantwortung, Aufgaben der Arbeitssicherheit

Vertretung der Stadt Leuna - des Bürgermeister – in Arbeitsgerichtsverfahren

Wahrnehmung der Ausbildungsleitung

Von Ihnen wird die enge Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, den Fachbereichen der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat erwartet. Dies setzt flexiblen Einsatz, Kommunikationsfähigkeit sowie ein sicheres, fachlich überzeugendes Auftreten und Erfahrungen in anspruchsvoller Gesprächsführung voraus. Die Nähe des Wohnsitzes zur Stadt Leuna ist erwünscht.

Leuna Verwaltungsaußenstelle Gesundheitszentrum Fotograf Egbert Schmid

Vorausgesetzt wird ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Diplom- (FH) oder Master) in einem der Fachgebiete: Verwaltungswissenschaften, Public Management, Verwaltungsökonomie, Jura - oder eine vergleichbare Hochschulqualifikation, die zur Übernahme der o.g. Aufgaben befähigt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Abschluss- und Arbeitszeugnissen, Referenzen sowie Nachweisen über Aus- und Weiterbildungen (für die o.g. Aufgabenbereiche) können Sie schriftlich per Post an:

Stadt Leuna | Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice Sachgebiet Personal | Rathausstraße 1 | 06237 Leuna oder in einer PDF-Datei an [email protected] senden.