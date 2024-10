Zur Miete wohnen und ganz nebenbei etwas für dieUmwelt tun? Wer dies kombinieren möchte, wird bei uns,der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft,schnell fündig.

Foto: AGW

Mit unseren Bauprojekten in der Kopernikusstraße 4-8 und Keplerstraße 4-10 folgen wir dem Beispiel der Kopernikusstraße 10-14 - unserem hochenergieautarken Wohnhaus mit Inklusivmiete, welches bislang einzigartig in Europa ist. Hierfür wurde ein ehemaliger Plattenbau aus den 70er Jahren zu einem Wohngebäude umgebaut, welches ca. 60 % des vor Ort benötigten Stroms selbst erzeugt. Die großflächigen Photovoltaikmodule an den Fassadenseiten und auf dem Dach sorgen bei Sonnen-schein für grünen Strom - und sollte die Sonne einmal nicht vom Himmel lachen, wird grüner Strom des regionalen Energieversorgers im Wohnhaus genutzt. Zudem wurde das Haus mit innovativen Warmwasserboilern und Infrarotheizungen sowie einer Lüftungsanlage je Wohnung ausgestattet. Diese Komponenten sorgen für eine nahezu wartungsfreie Versorgung in den eigenen vier Wänden.

Foto: AGW

Eine weitere Besonderheit ist die Auswahl der Baumaterialien: Hier wurde das Augenmerk auf die Kreislauffähigkeit der einzelnen Baustoffe gelegt. Dies sorgt nicht nur für einen gesunden Wohnraum für die Mieterinnen und Mieter sondern auch dafür, dass nach der Nutzungsdauer beispielsweise der Boden oder die Fliesen kein Sondermüll sind. Somit können diese wieder für neue Baumaterialien als Rohstofflieferant genutzt werden.

Illustration: Anja Tittel

Diese Wohnhäuser zeigen, welches große Potenzial in den Plattenbauten steckt und wie man innovative Ideen, klimaschonende und attraktiven Wohnraum schaffen kann.

Sie interessieren sich für eine dieser schönen Familienwohnungen? Dann melden Sie sich schon jetzt für die Keplerstraße an!

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Magdeburger Straße 28

06449 Aschersleben

Tel. 03473 942 300

E-Mail: [email protected]