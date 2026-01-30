Gleichzeitig an zwei Orten sein – das scheint unmöglich. Wie es dennoch funktionieren kann, zeigt das Digitalisierungszentrum Zeitz in mehreren VR-Workshops für Kinder und Jugendliche im Februar und März dieses Jahres. Bei der Medienwerkstatt des Digitalisierungszentrums am 12. und 19. Februar können interessierte Schülerinnen und Schüler VR-Brillen testen und eigene VR-Erlebnisse erschaffen. Die Medienwerkstatt findet an den CJD Christophorusschulen in Droyßig in Kooperation mit der Fürst Otto Victor Stiftung alle zwei Wochen, von 15.30 bis 17.00 Uhr, statt und ist offen für alle Teens der fünften bis zehnten Klasse, auch wenn diese eine andere Schule besuchen.

Was ist VR? Diese beiden Buchstaben stehen für den Begriff „Virtual Reality“ und bedeuten übersetzt „Virtuelle Realität“. Teilnehmende setzen sich hierzu spezielle Brillen auf und schon tauchen sie in eine völlig andere Welt ein. Sie werden beispielsweise zu Kosmonauten im Weltall oder zu Tauchern auf dem Meeresgrund und das, obwohl sie sich immer noch im gleichen Raum befinden. Im Workshop können die Kinder in verschiedene VR-Welten eintauchen, in denen sie sich bewegen und auch Objekte platzieren - und so selbst Teil einer digitalen Umgebung werden.

Dabei werden sie von erfahrenen Fachleuten des Digitalisierungszentrums begleitet, die ihnen erklären, wie dieses Universum entsteht, wie es funktioniert und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Spielerisch entdecken die Kinder gemeinsam mit dem Digitalisierungszentrum, wie diese Technik in der Zukunft genutzt werden kann, um damit zu lernen, zu forschen und sie weiter auszugestalten. Auf diese Weise wird den Teilnehmenden ebenfalls allumfassend und altersgerecht nahegebracht, dass Digitalisierung keine abstrakte Herausforderung sein muss, sondern als spannendes Abenteuer erlebt werden kann.

Auch im Jahr 2026 setzt das Digitalisierungszentrum damit eines seiner Ziele um: Medienkompetenz kindgerecht zu vermitteln und Kindern zu zeigen, wie die digitale Welt nicht nur konsumiert, sondern auch hinterfragt, ausprobiert und an ihr mitgewirkt werden kann. Gerade im ländlichen Raum soll der jungen Generation so der Zugang zur Zukunftstechnologie ermöglicht und ihnen der Weg geebnet werden, mit der neuen Technik kreativ und neugierig zu sein, so die Initiatoren.

Neben VR-Projekten an den Christophorusschulen in Droyßig sind auch zwei VR-Workshops am 24. Februar und 4. März für Kinder und Teens von 12 bis 15 Jahren im Digitalisierungszentrum in Zeitz geplant. Im beliebten Makerspace-Kids Format können die Teilnehmenden VR erleben und mit Delightex eigene VR-Welten erschaffen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des DZZ ist kostenlos und nach vorheriger Anmeldung möglich. Alle Termine, Details und die Anmeldung finden Sie auf zeitz-digital.de/veranstaltungen