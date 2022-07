Vom Gasthof bis zum Bahnobjekt: Sächsische Herbst-Auktionen mit außergewöhnlichen Objekten aus Mitteldeutschland

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) veranstaltet ihre Herbst-Auktionen am 25. und 30. August 2022 in Leipzig und Dresden. Insgesamt 88 Immobilien mit einem Auktionslimit von rund 12,2 Millionen Euro kommen zu außerordentlich günstigen Startpreisen zum Aufruf.

Der historische, denkmalg. „Gasthof zum Mohr“ in Halle (Saale) / Mindestgebot 1.149.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Das höchste Mindestgebot der Herbst-Auktionen findet sich in Halle (Saale). Hier steht der denkmalgeschützte „Gasthof zum Mohr“ - der älteste Gasthof der Stadt - mit einem Auktionslimit von 1.149.000 Euro zum Verkauf. Das Gebäude wurde im 16. Jahrhundert errichtet und ursprünglich als Geleit- und Ausspanne genutzt. In den folgenden Jahrhunderten gab es die vielfältigsten Nutzungen und baulichen Veränderungen. Im Jahr 1979 geriet der Dachstuhl in Brand. Der Gasthof wurde wieder aufgebaut und im Juni 1985 neu eröffnet. Nach 1990 wurden an sämtlichen Gebäuden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Im Jahr 2009 verkaufte die Gründerfamilie Mohr den Gasthof. Im und am Objekt befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein Biergarten sowie mehrere ehemalige Gästezimmer mit Aufenthaltsraum.

Zwei zusammenliegende, unbefestigte Baugrundstücke in Halle (Saale) / Mindestgebot 850.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Zwei zusammenliegende Baugrundstücke im Hallenser Stadtteil Giebichenstein kommen für 850.000 Euro zum Aufruf. Die Errichtung eines Mehrfamilienhauses inklusive Parketage ist zulässig.

3-Familienhaus mit ausgebautem DG in Halle (Saale) / Mindestgebot 400.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Auch ein überwiegend vermietetes Drei-Familienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss in Halle (Saale) wurde für 400.000 Euro eingeliefert. Im Garten gibt es eine Remise mit Freisitz.

Reihenmittelhaus in Salzatal OT Lieskau / Mindestgebot 375.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Salzatal (Saalekreis) wurde ein attraktives Reihenmittelhaus zur Auktion eingeliefert, welches renoviert und bezugsfertig ist. Die Gemeinde liegt vor den Toren Halles und ist ein beliebter Wohnstandort. Das gepflegte Objekt mit rückseitig gelegener Terrasse und Grünfläche kommt ab 375.000 Euro unter den Hammer.

Denkmalg. ehemaliger Gasthof „Zur Quelle“ in Schönburg / Mindestgebot 215.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Schönburg wurde der denkmalgeschützte, ehemalige Gasthof „Zur Quelle“ eingeliefert. Zur Immobilie gehören ein Ferienhaus sowie fünf Doppelbungalows. Die Gebäude wurden saniert und sind teilweise vermietet. Ab 215.000 Euro kann das renditestarke, direkt an der Saale gelegene Objekt mit Blick auf die „Schönburg“ den Eigentümer wechseln. Die Jahresnettomiete beläuft sich auf ca. 41.500 Euro.

Für ein Mehrfamilienhaus in Blockbauweise kann ab 795.000 Euro mitgeboten werden. Die Immobilie mit insgesamt 24 vermieteten Wohnungen sowie zugehörigen Einzelgaragen wird in Osternienburg (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) angeboten. Die Jahresnettomiete beträgt rund 71.600 Euro.

Denkmalg. Mehrfamilienhaus mit Anbau in Köthen (Anhalt) / Mindestgebot 179.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

In Köthen (Anhalt) steht ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus mit Anbau ab 179.000 Euro zum Verkauf. Das Objekt mit neun Wohneinheiten befindet sich im Zentrum der Stadt nahe des Marktes und des Schlosses.

Ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus mit Anbau wird in Lutherstadt Eisleben angeboten. Die Immobilie befindet sich im Stadtzentrum nahe dem Markt. Bei 195.000 Euro beginnt die Auktion.

Die Deutsche Bahn lieferte ein ehemaliges Bahnobjekt in Lutherstadt Wittenberg nahe dem Bahnhof, bestehend aus einem Garagenkomplex sowie Kleingärten, das ab 29.000 Euro aufgerufen wird, zur Auktion ein.

Wohnhaus mit ausgebautem DG und Garagenanbau in Dresden-Luga / Mindestgebot 450.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

In Dresden wird ein Wohnhaus mit großem Grundstück im Stadtteil Luga mit einem Mindestgebot von 450.000 Euro zum Verkauf angeboten.

Vollständig erschlossenes Baugrundstück in Radebeul bei Dresden / Mindestgebot 325.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Ein erschlossenes Baugrundstück wurde aus Radebeul bei Dresden für 325.000 Euro zur Auktion eingeliefert. Auf dem großen Grundstück befindet sich ein massives Garagengebäude mit Werkstatt und Partyraum sowie ein großer Pool. Die Errichtung eines Einfamilienhauses ist möglich. Das Grundstück befindet sich in sehr guter, gesuchter Wohnlage.

Alle Auktionsimmobilien werden auf freiwilliger Basis versteigert.

Wegen des aktuell ansteigenden Infektionsgeschehens gelten für den Zutritt zum Auktionssaal weiterhin besondere Bedingungen: Anmeldung (Gebotsabgabe) und Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske entsprechend § 1 der Sächsischen Corona-Schutzverordnung. Die SGA empfiehlt dennoch dringend Gebote telefonisch, mittels schriftlicher Bietungsaufträge oder über das Internet in ihrem Bieterportal abzugeben. Die Auktionen werden per Livestream ins Internet übertragen. Aktuelle Informationen findet man unter www.sga-ag.de.

Die Herbst-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig am 25. August 2022 (Donnerstag) ab 11:00 Uhr

im Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1

Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Dresden am 30. August 2022 (Dienstag) ab 11:00 Uhr

im Deutschen Hygiene-Museum, Martha-Fraenkel-Saal,

Lingnerplatz 1

Immobilien aus Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg und Bayern

