Wenn sich die Türen des Sanitätshauses Liebe in der Westernstraße 37 öffnen, beginnt nicht nur ein normaler Arbeitstag – sondern eine neue Runde aktiver Versorgung. Kunden stehen mit Rezepten am Empfang, im Hintergrund laufen bereits Telefonate mit Pflegeeinrichtungen und in der Werkstatt wird der erste Rollstuhl des Tages individuell montiert.

„Für uns ist ein Rezept immer ein Auftrag zum Mitdenken“, sagt Geschäftsführer Dr. Stefan Baumeier. „Wir sind nicht nur Versorger, sondern Begleiter.“ Das merkt man hier schnell: Es geht nicht um standardisierte Abläufe, sondern um individuelle Lösungen.

Vielseitigkeit trifft Struktur

In den drei Filialen in Wernigerode, Blankenburg und Elbingerode laufen jeden Tag unterschiedlichste Versorgungen zusammen: Reha- und Orthopädietechnik, Homecare, Alltagshilfen und Kompression. Oft überschneiden sich die Themen. Ein Kunde kommt mit einer Verordnung für Einlagen, hat aber gleichzeitig Fragen zur Sturzprophylaxe. Eine pflegende Angehörige möchte sich zur häuslichen Mobilitätsunterstützung beraten lassen und eine komplexe Wohnumfeldberatung wird durchgeführt. „Wir denken nicht in Produktgruppen, sondern in Lebenslagen“, so Alexandra Liebe, die Geschäftsführerin und Meisterin der Orthopädietechnik.

Rund 30 Mitarbeitende kümmern sich täglich um hunderte kleine Details, die am Ende die Versorgung erst richtig rund machen.

Foto: Sanitätshauses Liebe

Qualität durch Beratung – nicht durch Schnelligkeit

Im Bereich der Bandagenversorgung setzt das Team unter anderem auf Produkte des bayerischen Herstellers Juzo. Diese bieten medizinische Wirksamkeit und spürbaren Tragekomfort. „Wir nehmen uns Zeit, um die passende Versorgung zu finden. Und wenn jemand nicht mit Standardgrößen zurechtkommt, dann wird maßgefertigt, sagt Dr. Stefan Baumeier.“

In der Orthopädiewerkstatt kommen moderne Messverfahren zum Einsatz, ergänzt durch handwerkliches Können. Individuell anpassbare Systeme helfen bei Fußfehlstellungen, entlasten im Alltag und tragen dazu bei, Bewegung wieder angenehmer zu machen.

Wenn zuhause zur Barriere wird

Auch die häusliche Umgebung ist regelmäßig Thema. Wenn Treppen zur Herausforderung werden, bietet das Sanitätshaus Liebe Unterstützung bei der Auswahl passender Lösungen. In diesem Bereich arbeitet das Team u. a. mit dem Anbieter Lifta zusammen, der sich auf kompakte und wohnraumfreundliche Treppenlifte spezialisiert hat.

Regional im Verbund gedacht

Viele der Produkte stammen von Herstellern aus Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Hausärzten, Pflegediensten und Kliniken in der Region sorgt für kurze Wege und direkte Kommunikation. Nicht selten ruft ein Arzt direkt an, um eine Versorgung abzusprechen oder ein Pflegedienst übermittelt den aktuellen Bedarf eines Patienten oder Heimbewohners. Darüber hinaus ist das Sanitätshaus auch außerhalb der Filiale aktiv – bei Veranstaltungen, zu Aktionstagen oder in Pflegeheimen. Dort werden Produkte vorgestellt, einfache Tipps gegeben oder einfach nur zugehört. Denn oft beginnt Versorgung mit einem guten Gespräch.

Mit der neuen App nah dran

Um den Alltag für Kunden noch einfacher zu machen, hat das Sanitätshaus Liebe kürzlich eine eigene App gestartet. Dort können Versorgungen angefragt, Termine koordiniert und Rückrufe ausgelöst werden – auch Rezept-Uploads sind möglich. Die App bündelt wichtige Infos, reduziert Papierchaos und ermöglicht eine schnelle Kommunikation – natürlich datenschutzkonform.

Versorgung ist kein Ablauf – sondern Beziehung

Am Ende eines langen Tages sind vielleicht fünf Pflegebetten ausgeliefert, 40 Einlagen gefertigt, unzählige Kunden beraten worden. Aber was bleibt, ist mehr: das Vertrauen, das aufgebaut wurde. Die Dankbarkeit für eine hilfreiche Empfehlung. Und das gute Gefühl, dass sich jemand wirklich gekümmert hat. „Wir sind erst zufrieden, wenn es unsere Kunden auch sind“, sagt Dr. Baumeier. Und deshalb endet der Tag im Sanitätshaus Liebe nie einfach mit Feierabend – sondern mit einem Blick auf den nächsten.