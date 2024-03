Seit über einem Jahr beantwortet Jan Westphal, Geschäftsführer des Pflege- und Betreuungsdienstes Home Instead, regelmäßig Fragen rund um die häusliche Pflege. Das Thema ist sehr komplex und für Laien oder Anfänger schwer zu verstehen. Unser heutiges Thema: Urlaub für pflegende Angehörige – geht das überhaupt? Übrigens … alle bisherigen Themen können Sie auf der Webseite von Home Instead nachlesen.

Viele Menschen planen jetzt ihren Sommerurlaub. Aber was machen Angehörige, die einen Menschen in der häuslichen Umgebung pflegen? Die haben doch keine Urlaubsvertretung?

Nun, eigentlich nicht – aber eigentlich doch. Die Pflegekasse hat ein Budget, das sich Verhinderungspflege nennt. Das ist genau dafür gedacht, wenn pflegende Angehörige nicht vor Ort, also zum Beispiel im Urlaub, sind. Geschulte Betreuungs- und Pflegekräfte können in der Zeit des Urlaubs die Aufgaben des pflegenden Angehörigen übernehmen.

Betreuungskräfte unterstützen gern beim Einkauf Foto: HOME INSTEAD

Das hört sich super an – aber wie geht das praktisch?

Wie fast immer muss im Vorfeld ein Antrag bei der Pflegekasse eingereicht werden. Wichtig ist auch, dass seit mindestens 6 Monaten der Pflegegrad 2 festgestellt ist und der pflegende Angehörige auch in der Bestätigung genannt ist. Eine Prüfung, ob jemand wirklich in den Urlaub gefahren ist, findet aber nicht statt. Urlaub in „Balkonien“ wird genauso unterstützt. Interessant ist auch, dass Verhinderungspflege auch stundenweise gebucht werden kann. Also zum Beispiel pro Woche 2 Stunden.

Vom Geld allein wird aber niemand unterstützt?

Nein, natürlich nicht. Im nächsten Schritt brauchen die Angehörigen eine passende Betreuungskraft. Idealerweise lernen sich alle bereits vor dem Urlaub kennen. Nur so können die Aufgaben und Wünsche besprochen werden. Viel wichtiger ist aber, dass sich die beiden Menschen verstehen, schließlich verbringen sie viel Zeit miteinander.

Das ist ein guter Hinweis – wie finden Sie eigentlich die richtige Betreuungskraft?

Das mache nicht ich, das macht unsere Pflegedienstleiterin Nicole Schneider. Sie hat sehr viel Erfahrung darin, die passende Pflege- und Betreuungskraft auszuwählen. Es ist ein wenig wie eine analoge Partner-Vermittlung. Idealerweise gibt es gleiche Interessen, wie zum Beispiel Handarbeiten oder Fußball. Dann gehen die Gesprächsthemen nie aus, und das ist ja wichtig. Unsere Betreuungskräfte kommen immer stundenweise ins Haus und haben keinen Zeitdruck.

Was muss ich jetzt also konkret machen, wenn ich eine Urlaubsvertretung „buchen“ möchte?

Einfach zum Hörer greifen und uns anrufen und einen Termin vereinbaren. Nach dem kostenlosen Servicegespräch, in dem wir alle Aufgaben und Möglichkeiten besprechen, stellen wir auch alle erforderlichen Anträge. Die pflegenden Angehörigen können sich dann ganz entspannt auf den Urlaub freuen. Wir können auch kurzfristig einspringen, aber wer feste Termine hat, sollte sich möglichst früh kümmern. Das ist dann Planungssicherheit auf beiden Seiten.

Haben Sie konkrete Fragen zur Unterstützung in der häuslichen Umgebung, dann schreiben Sie uns: [email protected].

Wir werden das Thema dann gern aufgreifen.

Kontakt:

Home Instead Halle (Saale)

Leipziger Chaussee 147

06112 Halle (Saale)

Tel.: 0345 / 680 082 - 73

Fax: 0345 / 680 082 - 74



[email protected]

www.homeinstead.de/halle-saale