In der Halle der THALETEC GmbH im Harz wird ein Stahlbehälter mit einem Volumen von bis zu 100 Kubikmetern bei Temperaturen über 900 Grad Celsius gebrannt. Hier entsteht Handarbeit, die mehrere Brennvorgänge pro Behälter umfasst. Das Ergebnis: eine porenfreie, extrem widerstandsfähige Schutzschicht, die Anlagen weltweit vor Korrosion und chemischen Angriffen schützt.

Der Emaille-Schlicker wird in hauchdünnen Lagen aufgetragen, bevor sie im Ofen Schicht für Schicht eingebrannt wird.

Ob große Behälter, filigrane Rührer oder kleine Spezialteile – jedes Stück wird in hauchdünnen Schichten mehrfach gebrannt und exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt. „Das ist keine Massenfertigung, sondern Maßarbeit“, erklärt

David Wienbreier, Fertigungsmeister Emaillierung. Mit verschiedenen Emaille-Arten wie CONDUSIST für elektrisch ableitfähige Oberflächen oder ABRISIST für besonders abriebfeste Anwendungen passen die Experten die Beschichtungen präzise an höchste Anforderungen an.

Bei bis zu über 900 °C erhält jeder Behälter seine schützende Emaille-Schicht – Schicht für Schicht, porenfrei und hochpräzise. Foto: THALETEC GmbH

Maßarbeit aus Thale – weltweit gefragt

Die Produkte entstehen nach individuellen Kundenwünschen – von der Größe über die Beschichtung bis hin zu speziellen Funktionen. Auch gebrauchte Behälter werden bei THALETEC durch Re-Email­lierung wieder auf den neuesten Stand gebracht. So verlängert sich ihre Lebensdauer wirtschaftlich und nachhaltig.

Jede Fertigungseinheit wird streng geprüft, bevor sie das Werk verlässt. Damit liefert THALETEC langlebige Lösungen „Made in Germany“, die weltweit in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie im Einsatz sind.

Wo Erfahrung und Technik zusammenwirken

Wer bei THALETEC arbeitet, erlebt keine Fließbandproduktion, sondern abwechslungsreiche Fertigungsprozesse – vom Zuschnitt bis zur Endkontrolle. In der Werkhalle zählen handwerkliches Können, Präzision und eingespielte Abläufe. Hier arbeiten Fachkräfte mit robustem Werkzeug und viel Erfahrung Hand in Hand, um Qualität auf höchstem Niveau zu sichern.

„Unsere Arbeit ist Präzision und Leidenschaft, die den Harz verlassen und weltweit Maßstäbe setzen“, so Wienbreier. Mit jeder Beschichtung entsteht ein Stück Industriequalität, das Jahrzehnte halten kann – gefertigt im Herzen des Harzes.