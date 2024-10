Solvay in Bernburg – mehr als Soda …

Seit mehr als 140 Jahren ist das Solvay-Werk in Bernburg eine treibende Kraft in der Wirtschaftsregion des Salzlandkreises. Mit rund 400 Beschäftigten und etwa 40 Auszubildenden ist das Werk einer der größten Arbeitgeber und ein traditionsreiches Ausbildungsunternehmen. Bernburg ist einer von fünf deutschen Produktionsstandorten der weltweiten agierenden Solvay-Gruppe.

Natriumbicarbonat wird zur Neutralisation von industriellen Rauchgasen eingesetzt, in der Lebens- und Futtermittelindustrie verarbeitet und in medizinischen Anwendungen wie der Blutwäsche benötigt. Mit Wasserstoffperoxid (H2O2) zielt Solvay auf Zukunftsmärkte wie die Halbleiterindustrie, die H2O2 für die Herstellung von Computer-Chips einsetzt.

Die Produktpalette umfasst Soda, Natriumbicarbonat und Wasserstoffperoxid. Das Fundament bildet Soda; ein unverzichtbarer Grundstoff für viele Alltagsprodukte wie Fensterglas, Batterien sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wichtigste Rohstoff für die Soda-Herstellung ist Kalkstein, der seit fast 100 Jahren im Steinbruch abgebaut wird. Rund 1,5 Millionen Tonnen werden hier pro Jahr gewonnen und in den Kalköfen gebrannt.

Solvay-Werkleiter Hugo Walravens über …Fachkräftebedarf und Ausbildung

„Solvay ist ein internationales Unternehmen, es steht für Vielfalt und Integration. Menschen aller Altersgruppen und Kulturen, mit unterschiedlichen Expertisen und Erfahrungen tragen zum Unternehmenserfolg bei. Aber wir spüren den demografischen Wandel. Viele Beschäftigte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Der Personalbedarf ist daher langfristig hoch. Die Herausforderung: Die Arbeit bei uns ist anspruchsvoll und verlangt Spezialkenntnisse. Fachkräfte wie Chemikanten können wir über den Arbeitsmarkt kaum gewinnen. Aus- und Weiterbildung haben daher einen hohen Stellenwert. Junge Menschen in den Beruf zu bringen hat bei Solvay Tradition. Jedes Jahr bilden wir im Durchschnitt zehn Nachwuchskräfte aus, von denen wir die meisten auch übernehmen.

Um perspektivisch ausscheidende Führungskräfte ersetzen zu können, bieten wir auch das Duale Studium an. Seit 2023 bilden wir in Kooperation mit der Hochschule Anhalt vier Dualstudenten in den Studienrichtungen Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Maschinenbau aus. Drei der vier Studierenden haben zuvor bereits eine Ausbildung bei uns absolviert.

Die Vielfalt ist uns wichtig. Denn gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte sind die Basis dafür, international wettbewerbsfähig zu bleiben und den Standort zukunftssicher zu machen. Auszeichnungen der IHK oder des Netzwerks SCHULEWIRTSCHAFT unterstreichen, dass wir ein hohes Ausbildungsniveau haben. Und dass unsere Azubis immer wieder zu den Besten in der Region gehören, zeigt, dass wir jungen Menschen mit einer fundierten und hochwertigen Ausbildung eine berufliche Perspektive bieten können.“

Solvay GmbH

Köthensche Straße 1-3

06406 Bernburg

Gründung: 1883

Produkte: Soda, Natriumbicarbonat, Wasserstoffperoxid

Beschäftigte: ca. 400

Auszubildende: ca. 40

Nachbarschaftstelefon: 03471 323 657

www.solvay.de