Skoda Autohaus Wagner & Sohn in Bernburg ist Partner für alle Leistungen am Auto

Erfahrung, Kompetenz und ein riesiges Servicespektrum

Der Motor ist aus. Plötzlich bleibt das Fahrzeug stehen. Es ist Nacht. Kunden vom Autohaus Wagner & Sohn in Bernburg müssen in einer solchen Notsituation keine Sorge haben. Sie sind abgesichert, egal ob Unfall oder Panne. Möglich macht das eine Mobilitätshotline des Autohauses. Diese ist 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche erreichbar.

Dahinter steht ein Abschleppdienst. Mit diesem arbeitet das Autohaus zusammen. Er bringt die defekten Fahrzeuge nach Bernburg auf den Hof des Autohauses in die Magdeburger Straße 44a. Bei Bedarf erhält der Kunde dann auch einen kostenfreien Leihwagen, wenn sein Auto repariert wird.

Alle Leistungen rund ums Fahrzeug gehören zum Aufgabenspektrum im Autohaus Wagner & Sohn. Das Unternehmen ist kompetenter Ansprechpartner für Neufahrzeuge der Marke Skoda, ebenso wie für Gebrauchtfahrzeuge aller Marken. Neben Reparaturen und Wartungsarbeiten werden umfassende weitere Leistungen angeboten – Vom Reifenservice über die Fahrzeugpflege, Elektronikeinbauten, die Kontrolle der Standheizung bis hin zum kostenfreien Hol- und Bringservice.

Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen zurück bis in die 1980er Jahre. Damals eröffnete die Familie Wagner in Trinum bei Köthen eine erste kleine Werkstatt. Zehn Jahre später wurde dort auch die Partnerschaft mit Skoda besiegelt. Otto Wagner unterzeichnete damals den ersten Exklusiv-Vertrag. Zwei Jahre später wurde dort ein modernes Autohaus mit großem Showroom errichtet. 1996 kam Skoda dann erneut auf die Familie Wagner zu, weil ein Partner für die Marke in Bernburg gesucht wurde. 1998 erfolgte schließlich die Eröffnung des Neubaus und die Gründung vom Autohaus Wagner & Sohn. Otto und Matthias Wagner sind die Gründer und Matthias Wagner leitetet das Autohaus bis heute.

