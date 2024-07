Schöne Stunden in Gesellschaft - Tagespflege am Hallorenring

Abwechslung im Alltag, soziale Kontakte und verschiedene Aktivitäten – das erwartet die Gäste der ProCurand Tagespflege am Hallorenring. Das Angebot richtet sich an Senioren und Pflegebedürftige. „Auch die Angehörigen profitieren davon. Sie werden entlastet und können sich selbst etwas Gutes tun, in der Zeit in der der pflegebedürftige Partner oder die Eltern bei uns liebevoll betreut werden“, erzählt Pflegedienstleiterin Nicole Schreiber. Die Tagespflege kommt für Menschen in Frage, die tagsüber nicht allein sein wollen oder können. Den Abend und die Nacht sind sie jedoch in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause.

Familiäre Atmosphäre

Auf Wunsch werden die Tagesgäste zu Hause abgeholt und auch wieder nach Hause gefahren. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten bleibt genug Zeit für Unterhaltungen in familiärer Atmosphäre. Das Essen wird frisch in der hausinternen Küche zubereitet. „Einmal in der Woche wollen wir zusammen mit den Tagesgästen Kuchen backen oder auch ein kleines Gericht kochen“, so Nicole Schreiber und ergänzt, „Die Gesellschaft tut den Menschen gut.“

Das „Wohnzimmer“ ist gemütlich eingerichtet. Die Gäste können sich hier unterhalten oder auch fernsehen. Foto: Kerstin Eschke

Auch das seniorengerechte Sportangebot, Gedächtnistraining und kreatives Gestalten sorgen für körperliches und geistiges Wohlbefinden. Spaziergänge zum Marktplatz und Tagesausflüge in den Bergzoo oder auf die Peißnitz bringen Abwechslung in den Alltag. Wer sich ausruhen möchte, der kann es sich im Ruheraum auf einem der Sessel bequem machen. Die Sonnenterrasse im Innenhof hält schattige Plätze an der frischen Luft vor.

Nicole Schreiber: „Jeder Gast, egal wie alt, soll selbstständig leben.“ Die Tagesgäste und ihre Angehörigen können selbst festlegen an welchen Wochentagen und zu welcher Tageszeit eine Betreuung stattfinden soll. „Wer Interesse hat, kann sich gerne unsere neuen und modernen Räumlichkeiten anschauen. In einem Beratungsgespräch klären wir den individuellen Unterstützungsbedarf und die Kostenübernahme durch die Pflegekasse.“ Gesellschaft, Unterhaltung und gemeinsames Kartenspiel, aber auch die warmen Raumfarben machen die Tagespflege am Hallorenring zu einem Ort zum Wohlfühlen.

Foto: Logo ProCurand

ProCurand Tagespflege Halle

Hallorenring 2d

06108 Halle (Saale)

Telefon: 0345 47 23 52 88

E-Mail: [email protected]

Internet: www.procurand.de



Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8-16 Uhr