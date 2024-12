Seit fast zwei Jahren beantwortet Jan Westphal, Geschäftsführer des Pflege- und Betreuungsdienstes Home Instead, regelmäßig Fragen rund um die häusliche Pflege. Heute beantwortet er die Fragen unserer Leser, im Mittelpunkt dabei: die Pflegereform 2025. Das Wichtigste vorab: Ab 2025 steht mehr Geld für die Pflege- und Unterstützung in der häuslichen Umgebung zur Verfügung. Übrigens… alle bisherigen Themen können Sie auf der Webseite von Home Instead nachlesen.

Monika J., Halle Südstadt: „Wie erhalte ich die neuen Gelder von der Pflegekasse für meine Mutter?“

Wenn Ihre Mutter bereits einen Pflegegrad hat, brauchen Sie gar nichts tun. Die neuen Budgets stehen automatisch zur Verfügung. Sollte Ihre Mutter noch keinen Pflegegrad haben, vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit unseren Pflegefachkräften. Die können gut einschätzen, ob Ihre Mutter einen Pflegegrad erhalten kann und unterstützen bei der Antragstellung und dem gesamten Schriftverkehr.

Jan Westphal, Geschäftsführer von Home Instead Halle, beantwortet Fragen unserer Leser. Foto: Homestead Halle

Carsten M., Wettin-Löbejün: „Wer profitiert von der Pflegereform?“

Alle mit einem Pflegegrad. Die Pflegekasse hebt alle finanziellen Leistungen ab 2025 um4,5 Prozent an. Zusätzlich werden ab Sommer noch die Budgets der Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammengelegt.

Gaby S., Landsberg: „Ich unterstütze meinen Vater. Kann ich mir einen Pflegedienst überhaupt leisten?“

Wenn Ihr Vater bisher von Ihnen privat gepflegt wurde, dann erhält er das sogenannte Pflegegeld von der Pflegekasse. Das sind bei Pflegegrad 2 ab 2025 15 Euro mehr im Monat, also 347 Euro. Wenn Ihr Vater dagegen Leistungen eines Pflegedienstes bucht, erhält er Pflege im Gegenwert von 796 Euro, das entspricht rund vier Stunden pro Woche. Unsere Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese vier Stunden in 90 Prozent der Fälle ausreichen. Bei Pflegegrad 3 stehen sogar 1.497 Euro pro Monat zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, die verschiedenen Budgets zu kombinieren. Gerne beraten wir, welches in Ihrem Fall die beste Kombination ist.

Matthias A., Merseburg: „Kommen Betreuungskräfte auch zu uns – wird die Fahrtzeit angerechnet?“

Unsere Betreuungskräfte von Home Instead sind immer stundenweise vor Ort. Sie kommen zu festen vorher vereinbarten Zeiten. Die Fahrtzeit wird nicht extra abgerechnet. Sie sind immer wirklich die vollen Stunden vor Ort. Die Anfahrt bekommen die Betreuungskräfte von uns als Arbeitgeber bezahlt. Und natürlich kommen sie auch nach Merseburg.

Mandy W., Teutschenthal: „Mein Mann ist demenziell erkrankt. Ich pflege ihn daheim, brauche aber Pflegereform 2025 dringend mal eine Auszeit. Ich merke, dass meine Kräfte nachlassen.“

Dafür stellt die Pflegekasse das Budget der Verhinderungspflege zur Verfügung. Es ist wichtig, dass Sie sich regelmäßig Auszeiten nehmen und Kraft schöpfen. Wenn Sie nicht vor Ort sind, dann kommt eine geschulte Betreuungskraft zu Ihrem Mann und unterstützt. Unsere Betreuungskräfte sind im Umgang mit demenziell veränderten Menschen ausgebildet. Was viele nicht wissen: Diese Gelder können auch stundenweise genutzt werden. Ab Sommer 2025 werden auch die Gelder für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammengelegt. Dann stehen insgesamt 3.539 Euro im Jahr zur Verfügung.

Monika S., Beesenstedt: „Meine Eltern wollen nicht, dass eine fremde Person zu ihnen ins Haus kommt. Ich kann mir aber nicht immer frei nehmen, wenn sie Hilfe brauchen.“

Das erleben wir leider oft, dass ältere Menschen sich weigern, Hilfe anzunehmen. Wir bieten dann immer an, es einfachmal auszuprobieren. Die meisten Menschen wollen dann die Unterstützung nicht mehr missen. Haben Sie konkrete Fragen zur Unterstützung in der häuslichen Umgebung? Dann schreiben Sie uns bitte an [email protected]. Wir werden das Thema gern aufgreifen.

