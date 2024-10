Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt jedes Jahr leicht an. Doch wie lässt sich Pflege gestalten, ohne dass sich alte Menschen nutzlos und abgeschoben fühlen? Dany Waltherr, Leiter des Seniorenparks Aschersleben, hat eine Antwort darauf: „Für uns steht bei jedem Menschen die Frage im Zentrum, welche Pflegeform die jeweils bestmögliche Sicherheit im Alltag gibt und den persönlichen Bedürfnissen dabei am besten entgegenkommt.“

Verlässlicher Tagesrhythmus gibt Bewohnern Sicherheit

Ob in ambulanter oder stationärer Pflege, in Tagespflege oder im betreuten Wohnen in der Kurzzeit-, Urlaubs- oder Verhinderungspflege: Das Team im Seniorenpark sorgt sich derzeit um das Wohl von rund 230 älteren Menschen. Dabei ist der Tag verlässlich getaktet.

Kurz nach 5 Uhr morgens beginnt das Küchenteam, das Frühstück für die Wohnbereiche vorzubereiten. Gegen sechs Uhr übergibt die Nacht- an die Frühschicht – in beiden Gebäudekomplexen beginnt der Pflegealltag mit der Medikamentenausgabe.

In der „Kleinen Farm“ gibt es Enten, Hühner, Ziegen und Kaninchen Foto: SWP Aschersleben

Auch die Haustechniker sind schon unterwegs. Für sie startet der Arbeitstag tierisch: Denn bevor sie ihren täglichen Aufgaben nachgehen, versorgen sie die Enten und Hühner, Ziegen und Kaninchen, die in der „Kleinen Farm“ auf dem Gelände leben.

Die Seniorinnen und Senioren genießen derweil schon in ihrem Wohnbereich ihr Frühstück in geselliger Runde. Und nachdem einige danach von dem hausinternen Ergotherapeuten- und Physiotherapeuten-Team gefordert und gefördert wurden, starten gegen 10 Uhr die Gruppenbeschäftigungen.

Großes Angebot an Unterhaltung und Zeitvertreib

Das Angebot reicht von sportlicher Betätigung über Handwerkszirkel bis hin zu Gesellschaftsspielen und Gedächtnistraining. Einmal im Monat wird Dart oder am Männerstammtisch Skat gespielt und auch die Musik kommt nicht zu kurz: Regelmäßig steht gemeinsames Singen sowie Tanzen auf dem Programm. Ausflüge in die Region sorgen zusätzlich für Abwechslung, zudem freuen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner auf jeden Mittwoch – die Fahrt zum Kaufland.

Selbstverständlich wird auch gebührend gefeiert: In der Faschingszeit sorgt der Ascherslebener Carnevalsclub für Stimmung, am Gründonnerstag gibt es ein Osterfeuer, im August ein Sommerfest und im Dezember wird es zum Weihnachtsfest besinnlich.

Neben der professionellen Betreuung schätzen die Gäste nicht zuletzt das Ambiente des Senioren-Wohnparks: Das Ensemble aus historischem Gebäude und einem im gleichen Stil errichteten Neubau ist von einem gepflegten Park mit einem Teich, Sonnenterrassen und schattigen Sitzecken umgeben. Es gibt einen Biergarten und ein Teehaus. Die Anlage liegt am Stadtrand mit Blick auf den Wald, nur ein paar Gehminuten vom Zoo Aschersleben entfernt.

Dany Waltherr, Leiter des Seniorenparks Aschersleben Foto: SWP Aschersleben

Dany Waltherr weiß: „Allein die idyllische Lage macht unseren Seniorenpark zu einer besonderen Einrichtung.“

Senioren-Wohnpark Aschersleben

Askanierstr. 40,

06449 Aschersleben

Tel. 03473 / 961-0



Betreiber

Die Einrichtung ist ein Unternehmen der Emvia Living GmbH.



Wohnen

In der 1993 gegründeten Einrichtung gibt es 226 Plätzen, 200 davon in Einzelzimmern.



Pflege

Das Team legt großen Wert auf eine Pflege mit ganzheitlichem Ansatz. Dabei werden körperliche, geistige und seelische Bedürfnisse berücksichtigt. Das Angebot beinhaltet die vollstationäre Pflege, aber auch die Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Für Demente steht ein speziell eingerichteter Wohnbereich mit Küche zur Verfügung.