Alle NORMA-Kunden können sich freuen! Denn am Montag, den 01.12.2025 um 07:00 Uhr eröffnet NORMA in 39439 Güsten, Bernburger Str. 3c seine neue Filiale.

Güsten. Das bei den Kunden so beliebte NORMA-Prinzip „Mehr fürs Geld“ ist seit über 50 Jahren bewährt. Beste Lebensmittel zu Niedrigpreisen, frisches Obst und Gemüse aus der eigenen Region und zu jeder Jahreszeit die aktuellsten Nonfood- Artikel. Das gilt ab sofort auch in der neuen NORMA Filiale in Güsten.

Die mit Spannung erwartete Eröffnung in der Bernburger Str. 3c beschert jetzt allen Kunden die typischen großen NORMA-Vorteile für die ganze Familie: in der modernen NORMA-Filiale macht das Einkaufen auf 1.100m² Spaß.

Die NORMA Garantie: keine Kompromisse bei der Qualität.

Gleich zur Eröffnung wird es für alle Kunden eine ganze Reihe von besonders attraktiven Schnäppchen geben.

Wie sehr sich das Warten auf die neue NORMA-Filiale gelohnt hat, macht der Gang durchs Geschäft rasch klar: Alles ist hell und modern eingerichtet, die gesamte Ladentechnik vom Licht bis zur Kasse ist auf dem neuesten Stand

NORMA - Qualitätsgarantie

Was die Qualität aller Produkte angeht, werden keine Kompromisse gemacht! Kein Wunder, dass viele Artikel, insbesondere die NORMA Eigenmarken, das bekannte Prüfsiegel der „Stiftung Warentest“ sowie „Öko-Test“ und „DLG“-Auszeichnungen tragen.

Titelbild Eröffnungsprospekt NORMA Güsten

Sehen Sie HIER die aktuellen Eröffnungsangebote.

NORMA – aktuelle Werbung

Die moderne Filiale bietet ein Grundsortiment aus rund 800 Lebensmitteln. Ergänzt wird das Sortiment durch ein wöchentlich wechselndes Angebot an nützlichen Aktionsartikeln. Die Palette reicht von Elektroartikel, Spielwaren, Kleinmöbel, Werkzeug, Baumaterialien, Gartenartikel, KFZ-Zubehör, Haushaltswaren bis hin zu Textilien, Schuhen, Schreibwaren und Pflanzen.

Der NORMA-Vorteil: Absolute Frische, gerne direkt aus der Region

Der neue NORMA-Markt schreibt Frische bei Lebensmitteln natürlich ganz groß. Die Kunden finden jeden Tag aufs Neue eine perfekte Auswahl an Obst, Gemüse und Schnittblumen in Spitzenqualität zu besonders günstigen Preisen. Obst und Gemüse werden täglich frisch geliefert. Im wöchentlichen Wechsel finden Kunden sonderplatziert frische Obst- und Gemüseartikel aus Ihrer Region. Alle heimischen Obst- und Gemüseartikel wechseln sich bei Norma je nach Saison mit exotischen Südfrüchten sinnvoll ab. Wir halten es für gut und richtig, dass zur Lebensmittelvielfalt viele regionale Produkte gehören. Im Sortiment „Qualität aus unseren Landen“ erkennen Frischegenießer blitzschnell woher der gewünschte landestypische, unverfälschte Geschmack kommt.

NORMA – Backwaren: Himmlisch frisch und knackig

Gute Backwaren in bester Qualität und nach traditioneller Rezeptur: Für alle NORMA-Kunden geht das kinderleicht. Denn die Filiale in Güsten wurde mit einer hochwertigen Backstation ausgestattet.

NORMA - Das große Kühl- und Tiefkühlsortiment

Besonders attraktiv ist das große Kühlwarensortiment bei NORMA. Hier sind zahlreiche Frische-Artikel, auch Bioartikel wie Wurst, Käse und Tiefkühlspezialitäten, wie gesundes Gemüse, saftige Steaks und vieles mehr zu äußerst niedrig kalkulierten Preisen zu finden. Achten Sie auf unseren Aktionsblock im Kühlbereich. Dass auch hier ständig auf die gute Qualität geachtet wird, versteht sich von selbst, denn die NORMA – Einkäufer stellen hohe Qualitätsansprüche an alle Lieferanten

Täglich frisches Fleisch

Bei dem saisonal wechselnden Frischfleischangebot legt NORMA Wert auf höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit. Im Sortiment sind Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch Artikel. Jeden Montag und Freitag sind besonders attraktive Frischfleischartikel im Angebot.

NORMA – „Mein Weinexperte“

Im Weinregal findet der Kunde neben einer Vielzahl an ausgewählten Weinsorten verschiedener Herkunftsländer auch viele regionale Weinsorten.

Viele der NORMA angebotenen Rot- und Weißweine wurden mit Gold- und Silbermedaillen prämiert.

Darüber hinaus bietet der international ausgerichtete Discounter sowohl in seinem Standardsortiment als auch in seinen wöchentlichen Werbeaktionen Weine an, die im Fachmagazin „Die Weinwirtschaft“ ausgezeichnet wurden.

Mit der neuen NORMA-Filiale in Güsten bekommen Kunden einfach „Mehr fürs Geld.“

Herzlich Willkommen in der neuen Filiale in der Bernburger Str. 3c in Güsten, die Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr für alle Kunden geöffnet ist.