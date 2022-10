NiRoVe Industrie Service GmbH - Qualifizierter Dienstleister für Industrieunternehmen

Die Geschichte des Unternehmens begann 1993 mit der Gründung der NiRoVe Industrie Service GmbH. Seither entwickelte es sich zu einem national agierenden Unternehmen im Industrieservice sowie im Rohrleitungs- und Anlagenbau. Immer neue Arbeitsbereiche als Dienstleister und neue Industriezweige wurden erschlossen. Es ist dem Unternehmen gelungen, sehr schnell einen fachlich bestens qualifizierten Mitarbeiterstab zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln und die technologischen Säulen des heutigen Leistungsprofils mit allen Fachkräften, mit modernen Maschinen und technologischen Ausrüstungen, einschließlich eines leistungsfähigen Fuhrparks, erfolgreich am Markt zu etablieren.

Die Leistungsfähigkeit und Anerkennung der betriebseigenen Spezialisten stützen sich sowohl auf Flexibilität und hohe Fachkompetenz einerseits als auch Teamfähigkeit aller rund 50 Mitarbeiter andererseits. Gearbeitet wird vorrangig in kleinen, den jeweiligen Aufgaben gezielt angepassten Teams.



Kompetenz in drei Tätigkeitsbereichen

Heute ist die NiRoVe Industrie Service GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau in den Tätigkeitsbereichen Wartung und Instandhaltung, Industriereinigung sowie Industriemontagen und Rohrleitungsbau tätig. Dabei übernimmt NiRoVe die planmäßigen bzw. regelmäßigen Wartungsarbeiten und fachgerechte Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstungen, technologischen Transporteinrichtungen, Rohrleitungssystemen, Behältern, Filteranlagen und anderem mehr.



Das Unternehmen ist ebenfalls kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die grundhafte Reinigung von Maschinen und Ausrüstungen, Produktionsräumen, technologischen Transporteinrichtungen, Verkehrswegen, Kranbahnen, Rohrleitungen, Behältern und Filteranlagen geht. Nicht zuletzt ist NiRoVe ein zertifiziertes Fachunternehmen für den industriellen Rohrleitungs- und Anlagenbau. Erfahrene und qualifizierte Vorrichter und Schweißer montieren anspruchsvolle Rohrleitungssysteme, sowohl nach Ru.I/Isometrie als auch nach individuellen Kundenwünschen.



Geboten werden Teil- und Komplettleistungen für die Montage und Instandhaltung von Industrieanlagen, von der Kalkulation, Planung, Bauleitung und Koordination, der Technischen Dokumentation bis zur Inbetriebnahme.



Montage anspruchsvolle Rohrleitungssysteme (Foto: NiRoVe Industrie Service GmbH)

Mitarbeiter genießen attraktive Vorteile

Für seine vielfältigen Aufgaben verfügt das Unternehmen über einen eigenen Fuhrpark und eine Vielzahl spezieller Ausrüstungen. Ein motiviertes und qualifiziertes Team an Mitarbeitern nimmt sich termingerecht den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeiten entsprechend der jeweiligen Kundenanforderungen an. Sie profitieren in ihrem Beschäftigungsverhältnis mit der NiRoVe Industrie Service GmbH zusätzlich von den attraktiven Angeboten zur Altersvorsorge, zur Gesundheitsvorsorge und von Weiterbildungsangeboten. Arbeitskleidung, PSA und Firmenfahrzeuge werden gestellt. Das Unternehmen gilt als besonders familienfreundlich. Regelmäßig gibt es Einladungen zu interessanten Firmenevents.

Zur Verstärkung des Teams der NiRoVe Industrie Service GmbH werden Mitarbeiter*innen für die Tätigkeiten als:

gesucht.

Tätigkeitsprofil Instandhaltungsmechaniker

Ein Instandhaltungsmechaniker (m/w/d) wird als kompetente und qualifizierte Fachkraft insbesondere für den dauerhaften und ortsgebundenen Einsatz bei einem Kunden des Unternehmens in Eilenburg gesucht. Nach kurzer Einarbeitungszeit werden eigenverantwortlich oder im Team folgende Aufgaben erledigt:

Wartungs- Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

Demontage, Montage, Umbau und Inbetriebnahme von Anlagen und Maschinen

Idealerweise verfügen die Bewerber*innen über folgende Kompetenzen:

abgeschlossene Berufsausbildung in einem Metallberuf

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Wartung und Instandhaltung

zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

körperliche Belastbarkeit

Führerschein Klasse B

Geboten werden:

marktübliche und leistungsgerechte Vergütung

unbefristetes Arbeitsverhältnis (38 Stunden/Woche)

Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

anspruchsvolle Tätigkeiten im kollegialen Umfeld

Kontakt



NiRoVe Industrie Service GmbH

Zur Großen Halle 1

D-06844 Dessau-Roßlau



Susann Kersten

Tel. 0340 26119923

E-Mail: [email protected]



Ralf Kleiber

Tel. 0172 8095680

E-Mail: [email protected]