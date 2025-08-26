Nach dem Frank und Anke Müller sich bereits im März 1994 mit einem An- und Verkauf für Möbel selbstständig gemacht haben und 1996 mit einer weiteren Filiale in Quedlinburg sehr erfolgreich waren, entschlossen sie sich bereits im Jahr 1998 ein Möbelhaus in Thale zu eröffnen.

Bei der Suche nach einer geeigneten Bestands-immobilie in Thale kam das ehemalige Verwaltungsgebäude des Behälter und Apparatebau ins Spiel. Auch hier gab es erhebliche Vorbehalte, selbst der Stadtrat war sich uneins ob man dem Verkauf der Immobilie an die Familie Müller zustimmen sollte. Man befürchtete, dass die Müllers das nicht bewältigen können, und so eine weitere Ruine in Thale entstehen würde.

In der Zeit als der große Konsum-Boom der Nachwendezeit vorbei war, die Arbeitslosigkeit in unserer Region bei fast 20% lag und Möbel Unger in Halberstadt Insolvenz angemeldet hat, gab es viele Menschen die am Erfolg des Unternehmens gezweifelt haben. Schließlich war es die Ostharzer Volksbank, die das Vertrauen in das junge Unternehmerehepaar hatte und das Unternehmen mit Absicherung der Förderinstitute des Landes finanziert hat. Und… dieses Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Das Familienunternehmen Möbel Müller trotzte allen Widrigkeiten und anderen Krisen der vergangenen 25 Jahre und steht heute als feste Größe im Harzer Möbelhandel da. Mit in zwischen 16 qualifizierten, großartigen Mitarbeitern und einem serviceorientiertem Angebot von Möbeln in allen Wohnbereichen, hat sich Möbel Müller einen sichern Marktanteil in der Region Harz erarbeitet. Besonders durch die exzellente Fachberatung bei Küchen und die sehr hohe Empfehlungs-Quote unserer Kunden hat sich dieses Segment zu einem der Schwerpunkte im Hause entwickelt.

„Aus der Region - Für die Region“, so ein Grundgedanke im Hause. Viele der angebotenen Produkte stammen aus der Region, so ist zum Beispiel der umsatzstärkste Lieferant, die Firma Burger Küchen, aus der Nähe von Magdeburg. Auch sonst bemüht sich die Firma um echte Nachhaltigkeit. So unterstützt eine großflächige Solar-Anlage auf dem Dach und ein eigenes Block-Heiz-Kraft-Werk (BHKW) den umweltbewussten Energieeinsatz in dem speziell wärmegedämmten Gebäude.

Da alles seine Zeit hat, so kam auch für Familie Müller die Zeit einen geeigneten Nachfolger zu suchen, der das Familien-Unternehmen mit allen Mitarbeitern in ihrem Sinne fortführt und weiter eine verlässliche Stütze für alle Kunden und Partner in der Region darstellt. Mit dem 51-jährigen Wernigeröder Philipp Hallermann, einem sehr erfahrenen Kaufmann und Betriebsleiter aus der Region, fand diese Suche ein Ende. Seit 1.Mai 2025 ist er der neue Inhaber und sieht es als große Ehre und erfüllende Aufgabe ein so großartig geführtes Haus fortführen zu können. „Wie es Müllers gelungen ist durch Willen, Fleiß und ehrlicher Arbeit so erfolgreich zu werden und sich als festen Größe im Harzer Möbelhandel zu etablieren, hat allerhöchsten Respekt verdient.“ wird der neue Inhaber oft zitiert.

Gemeinsam sind alte und neue Inhaber davon überzeugt, dass die Firma Möbel Müller auch in den nächsten 25 Jahren ihren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird…

Logo: Möble Müller Thale

Kontaktdaten:

Möbel Müller Thale

Inh. Philipp Hallermann

Steinbachstraße 5a

06502 Thale/Harz

Telefon: 03947/65633

Internet: www.moebel-mueller-thale.de

E-Mail: [email protected]