Stress im Alltag, Depressionen, Gleichgewichtsstörungen, Demenz, Bewegungseinschränkungen der Hände − dagegen lässt sich etwas tun. Fanny Bock konnte mit ihren Angeboten in Sachen Ergotherapie und Wellness schon vielen Menschen helfen. In ihrer Ergo-Insel im Süden von Halle dürfen sich Patienten und Hilfesuchende wie in einer Wald-Insel entspannen und etwas Gutes für die Gesundheit tun. Sie können ihr Wohlbefinden fördern oder auch bestehende Gesundheitsdefizite abbauen.

Ein Raum für individuelle Atemtherapie und Progressive Muskelentspannung. Foto. Ergo Insel

Fanny Bock hat im November 2023 ihre Praxisräume für Ergotherapie und Wellness in der Merseburger Straße 271/Ecke August-Kekulé-Straße eröffnet. Seither bietet sie dort eine Vielzahl von Leistungen rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Körper und Geist an. Ihre geschmackvoll eingerichteten Räume ermöglichen viele in Frage kommende Therapiepraktiken und entführen Patienten und Gäste in eine Wohlfühloase, die sich auch der symbolischen Kraft von Bäumen bedient. Diese verkörpern für die ausgebildete Ergotherapeutin positive Zustände wie Freiheit und Wachstum.

Fanny Bock ist es wichtig, auf die Unterschiede zwischen Ergotherapie und Physiotherapie hinzuweisen: „Im Gegensatz zur Physiotherapie schaut die Ergotherapie nicht nur auf das körperliche Befinden eines Menschen, sondern auch auf den geistigen und seelischen Zustand.“ Wie sie weiter erläutert, bietet Ergotherapie allen Menschen die Möglichkeit, ihre Selbstständigkeit im Leben zu erhalten oder zu verbessern. Sie zeigt Möglichkeiten für Körper, Geist und Seele auf, Strategien zu entwickeln, um den Alltag besser zu meistern. Bei der Ergotherapie wird der Mensch als Ganzes mit allen Facetten betrachtet.

Entspannung im Wellnessbereich: Fanny Bock bietet seit Eröffnung ihrer Praxisräume verschiedene Massagen als Privatleistungen an. Foto: Ergo Insel

Verordnungen zur Ergotherapie von Ärzten ausgestellt

Die Ergotherapie ist eine Kassenleistung. Die notwendigen ärztlichen Verordnungen werden von Hausärzten und Fachärzten ausgestellt. Die Ergotherapeutin möchte sich nun in ihrer Selbstständigkeit weiter spezialisieren und ihr persönliches Steckenpferd, das Thema Stressbewältigung, im Wissen vertiefen und in der therapeutischen Anwendung ausbauen.

Damit aber nicht genug. Fanny Bock hat ihre therapeutischen Angebote um verschiedene Wellness-Anwendungen erweitert. Neben den klassischen Behandlungen der Ergotherapie auf ärztliche Verordnung betrachtet sie auf Wunsch bestehende Gesundheitsdefizite. Nach einer persönlichen Beratung kann sie eine auf den Menschen individuell angepasste Entspannungstherapie anbieten. So lassen sich beispielsweise Therapien zur Stressbewältigung um die Möglichkeiten zur Entspannung ergänzen. Bei vielen Gästen gefragt sind aber auch klassische Wohlfühlangebote wie Massagen für Gesicht, Rücken, Ganzkörper oder Fußreflexzonen. Des Weiteren werden im Entspannungsraum „Lichtung“ Entspannungstherapien angeboten.

Wer mehr über all die Möglichkeiten in der Ergo-Insel erfahren möchte, kann sich gern persönlich vor Ort oder auch telefonisch und unverbindlich von Fanny Bock beraten lassen. Die Ergotherapeutin sagt: „Hier in der Ergo-Insel dürfen Sie sich entspannen und etwas Gutes für Ihre Gesundheit tun, sich im Hier und Jetzt bewusst mit allen Sinnen wahrnehmen, den eigenen Atem spüren und so für einen Moment dem Alltag entfliehe. Das liegt mir am Herzen.

Kontakt

Therapiezeiten

Montag – Mittwoch: 10 – 17 Uhr

Donnerstag: 9- 17 Uhr

Freitag: 9 – 14 Uhr



Ergo-Insel

Merseburger Straße 271

06130 Halle (Saale)

Tel.: 0345/77 78 60 56

Internet: www.ergo-insel.de

E-Mail: [email protected]