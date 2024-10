Motorhaube auf und losschrauben – so sah der Alltag der Kfz-Mechaniker früher aus. Heute heißt der Beruf, der bei jungen Männern immer noch die erste Wahl ist, Kfz-Mechatroniker. Das ist nicht nur ein schicker Titel, sondern eine angemessene Bezeichnung: Die Digitalisierung verändert die Tätigkeiten kontinuierlich. Sven Habich vom Autohaus H. Habich hat sich darauf optimal eingestellt.

Habich schätzt die Arbeit mit komplexen Systeme, in denen Mechanik und Technik eng miteinander verbunden sind. Diese Verzahnung bringt neue Herausforderungen mit sich. „Vor allem die E-Mobilität ist immer wieder ein großes Thema bei unserer Kundschaft“, sagt der Fachmann. Fragen nach Reichweite und Ladezeit, Batterie und Garantie werden fachgerecht und gut verständlich erklärt.

Der Ausstellungsraum: Auto-Modelle hautnah erleben FOTO: JESSICA SEEMANN

Erfolgsrezept: Service, Kontinuität und Verlässlichkeit

Ob E-Modell oder Verbrenner, Kleinwagen oder Familien-Van: „Wir bieten für jeden Bedarf und Anspruch das passende Auto.“ Dabei wird der Betrieb traditionell von den drei Pfeilern Service, Kontinuität und Verlässlichkeit getragen. „Kein Geschäftsgeheimnis, aber ein Erfolgsrezept, das sich über all die Jahre bewährt hat“, blickt Habich zurück.

Sein Vater Herbert hat das Autohaus vor 34 Jahren in Aschersleben gegründet und anschließend gemeinsam mit seinem Sohn aufgebaut. Seit Oktober 1993 wird das Geschäft am modernen Standort in der Ottostraße im Gewerbegebiet betrieben. Eine renommierte Adresse: Die Kundschaft kommt aus ganz Sachsen-Anhalt, aber auch aus Sachsen und Niedersachsen.





Im Familienbetrieb geht es übrigens auch familiär zu: Die 15 Mitarbeiter sind zum größten Teil alle schon lange dabei, der Chef begrüßt sie mit Vornamen. Ein besonderes Augenmerk legt Habich dabei auf seine Azubis. „Selbstverständlich sind wir Ausbildungsbetrieb“, sagt er. „So können wir für unseren eigenen Nachwuchs sorgen.“

Komplexe Systeme sorgen für hohen Komfort

Ausbildung und Weiterbildung, Fachkräfte auf dem neusten Stand – auch das gehört zum Anspruch von Sven Habich. Denn bei den Modellen von heute geht es schon lange nicht mehr nur ums Fahren. Das Autoradio hat sich zum Soundsystem entwickelt, das Navi sorgt für die Orientierung, die Freisprechanlage für komfortables Telefonieren. Zudem machen komplexe Systeme wie ABS, ESP und Airbags das Fahren sicherer. Kein Wunder, dass immer mehr Platinen in den Fahrzeugen verbaut sind – die Fachleute müssen da den Überblick behalten.

Die Digitalisierung spielt an jeder Ecke eine zunehmende Rolle: Die Fehlerdiagnose liefert der Computer, und auch die Terminvergabe für die Werkstatt funktioniert online. „Wir wollen möglichst wenig Papier verbrauchen“, sagt Habich mit Blick auf Nachhaltigkeit.

Autohaus H. Habich GmbH,

Ottostraße 3,

06449 Aschersleben

Tel. 03473 88803

Service:

Da läuft was nicht rund? Im Autohaus H. Habich ist das Fahrzeug – egal welche Marke – immer in den besten Händen. Oder soll es ein neues Auto sein? Und auch beim Thema Mietwagen ist man in der Ottostraße 3 an der richtigen Adresse.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 und 17 Uhr

Samstag von 8 bis 12 Uhr



Termine:

Online über www.hab-ich.go1a.de