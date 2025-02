Am 8. März 2025 findet in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle (Saale) die Aktiv.Leben. Gesundheitsmesse statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher sich über vielfältige Themen rund um Gesundheit und Aktiv Leben informieren. Der Eintritt beträgt 2 Euro als Spende an den Verein „Wir helfen“; MZ-Abonnenten erhalten kostenfreien Zugang. Die Händel-Halle befindet sich am Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle (Saale). Für Anreisende stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, darunter die Tiefgarage am Hallmarkt. Alternativ empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel; die Haltestelle Hallmarkt wird von den Linien 2, 5, 10 und 16 bedient. Weitere Informationen zur Gesundheitsmesse und den Ausstellern finden Sie auf der offiziellen Website.

Veranstaltungsort: Die Georg-Friedrich-Händel HALLE

Diese moderne Veranstaltungsstätte bietet beste Bedingungen für Events dieser Art. Mit einem großen Konzert- und Tagungssaal, einem flexiblen Workshop-Bereich und moderner Konferenztechnik ist sie ideal für Fachvorträge und Ausstellungen geeignet.

Vortrags-Highlights des Gesundheitstags

🕙10:30 – „Spezialräder, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen“, Thomas Barth, Fahrradies

🕚11:15 – „Hausnotruf“, Yvonne Friebe-Weber, Malteser Hilfsdienst

🕛12:00 – „Universitäres Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung am Standort Diakoniekrankenhaus Halle“, Prof. Dr. med. David Wohlrab, Diakoniekrankenhaus Halle

🕧12:45 – „Der Weg zu einem starken und entspannten Rücken“, Raik Obst, Physiotherapeut, Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) GmbH

🕜13:30 – „Dysreguliertes Nervensystem und das fehlende Urvertrauen. Wie frühkindliche fehlende Co-Regulation den Menschen ein Leben lang in den chronischen Stress führt“, Thomas Lüderitz, Mentalcoach

🕝14:30 – „Grauer Star und Möglichkeiten zur Brillenfreiheit durch moderne Kunstlinsen“, Dr. med. Tobias Duncker, Institut für Augenheilkunde Halle

🕞15:15 – „Volkskrankheit Rückenschmerz: Ursachen und Behandlung“, Prof. Dr. med. Karl-Stefan Delank, Universitätsklinikum Halle

📅 Wann? 8. März 2025, 10-16 Uhr

📍 Wo? Händelhalle Halle (Saale)

🎯 Highlights: Gesundheitsberatung, Hausnotruf-Demo, Glücksrad

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, sich über Gesundheitsinnovationen zu informieren und sich von Experten beraten zu lassen.

📢 Jetzt vormerken und besuchen! Mehr Infos HIER.