Die Landesjugendspiele zählen zu den bedeutendsten Sportveranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt. Als zweitägige Veranstaltung bieten sie eine zentrale Plattform zur Präsentation des Kinder- und Jugendsports. Im Mittelpunkt stehen sportliche Wettkämpfe und ein buntes Rahmenprogramm für die Aktiven (Samstag) sowie Mitmachangebote für die Öffentlichkeit (Sonntag). Neben den Wettkämpfen sollen insbesondere sportinteressierte Bürger*innen für Bewegung und den Sport im Verein begeistert werden.

Foto: Anna Spindelndreier

Mit ihrer breiten Ausrichtung leisten die Landesjugendspiele einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des sportlichen Nachwuchses, zur Stärkung des Ehrenamts und zur erhöhten Sichtbarkeit des Vereinssports im Land. Nach der erfolgreichen Austragung im Jahr 2022 mit rund 250 Aktiven ist die nächste Durchführung für den 24./25.01.2026 vorgesehen. Veranstalter ist der Landessportbund Sachsen- Anhalt.

Zielgruppen und Teilnehmende

Für 2026 werden rund 250 sportlich aktive Kinder und Jugendliche aus dem Breiten- und Nachwuchsleistungssport Sachsen-Anhalts erwartet. Die Teilnahme erfolgt über die Landesfachverbände, welche die Ausschreibungs- und Anmeldestrukturen koordinieren. Beteiligt sind die folgenden Landesfachverbände mit den jeweils aufgeführten Sportarten:

Landes-Eissportverband Sachsen-Anhalt e.V.: Eishockey, Eiskunstlauf

Rodel- und Bobsportverband Sachsen-Anhalt e.V.: Rennrodeln

Skiverband Sachsen-Anhalt/ Sportverband für den Naturschutz e. V.: Skispringen, Skilanglauf

Special Olympics Deutschland in Sachsen-Anhalt e.V.: Schneeschuhlauf, Eisstockschießen

Foto: Logo

Partner*innen und Netzwerk

Die Landesjugendspiele stützen sich auf eine enge Zusammenarbeit mit den Partner*innen. Zu den Unterstützenden zählen Lotto Sachsen-Anhalt, die Stadt Wernigerode, der Kreissportbund Harz sowie die Landessportjugend Sachsen-Anhalt und die beteiligten Landesfachverbände mit ihren Mitgliedsvereinen.