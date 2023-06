Klingendes zum „Rendezvous im Garten“ 40 Veranstaltungen locken am 2., 3. und 4. Juni in sachsen-anhaltische Parks und Gärten

Vom 2. bis 4. Juni 2023 laden rund 30 Parks und Gärten in Sachsen-Anhalt zu Führungen, Picknicks und viel Musik ein. Sie beteiligen sich am europaweiten Aktionswochenende „Rendezvous im Garten – Tage der Parks und Gärten“ unter dem diesjährigen Motto „Die Musik des Gartens“.

Von Osterburg bis Zeitz bieten allein 19 Parks des Netzwerks Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Gartenführungen mit musikalischer Begleitung werden z.B. in den Schlossgärten in Blankenburg (Harz), Wernigerode, Merseburg und Zeitz angeboten. Konzerte im Grünen gibt es in Schlosspark Krumke, im Stadtpark Tangerhütte, im Klosterbergegarten Magdeburg und im Kurpark Bad Schmiedeberg. Die Vogelstimmenexkursion „Wer zwitschert denn da?“ im Stadtpark Aschersleben richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Kinder kommen auch im Schlosspark Oranienbaum auf ihre Kosten, wo barocke Spiele für Groß und Klein zum Ausprobieren einladen. Neben dem Gartenträume-Veranstaltungsreigen bereichern 10 Privatgärten, die ihre Tore für Gäste öffnen, das Rendezvous-Programm.

Alle Termine zum „Rendezvous im Garten“ in Sachsen-Anhalt sowie Gartenträume-Infomaterial gibt es auf www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de oder unter Tel. 0391-5934 253. Auf www.rendezvousimgarten.de findet sich das deutschlandweite Programm.

Zur Führung "Abendliche Romanze" mit Celloklängen lädt der Schlosspark Moritzburg Zeitz ein Foto: Gartenträume Sachsen-Anhalt e. V.

Hintergrund

Ursprünglich startete „Rendez-vous aux jardins“ 2003 in Frankreich. Seit 2018 – dem Europäischen Kulturerbejahr – wandert das Veranstaltungsformat über Grenzen. In insgesamt 20 Ländern in ganz Europa öffnen tausende Gärten und Parks die Tore. In Deutschland locken rund 150 Ziele und Programmpunkte. Das „Rendezvous im Garten“ wird in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. koordiniert. Die Aktion wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und steht unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Die Initiative „Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt“ vereint die 50 schönsten und bedeutendsten Gärten des Landes.

Pressekontakt: Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e. V., Felicitas Remmert, Tel.: 0391-59 34 254, [email protected]