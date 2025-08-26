Therapeutisches Know-how in einer Umgebung, in der sich Menschen wohlfühlen dürfen.

Unsere Praxis entstand aus dem Wunsch, selbstbestimmt zu arbeiten – und einen Ort zu schaffen, an dem moderne Physiotherapie auf Menschlichkeit, Fachkompetenz und Klarheit trifft. Wir verbinden therapeutisches Know-how mit einer Umgebung, in der sich Menschen wohlfühlen dürfen – Patient:innen ebenso wie Mitarbeitende.

Unser Anspruch ist es, Physiotherapie neu zu denken: strukturiert, verantwortungsbewusst und auf den Punkt. Dabei legen wir Wert auf eine Atmosphäre, die trägt – von der Einrichtung bis zur Zusammenarbeit im Team.

Im Herbst 2025 erweitern wir unsere Praxis um rund 200 m². Die neuen Räume schaffen Platz für zusätzliche Behandlungszimmer, eine große Therapiefläche und neue Konzepte. Wir sehen darin mehr als räumliche Veränderung: Es ist der nächste Schritt auf unserem Weg, Gesundheitsversorgung aktiv mitzugestalten. Unsere Vision ist eine Praxis, die nicht nur behandelt, sondern befähigt. Ein Ort für Austausch, Entwicklung und gemeinsames Lernen – auch im Rahmen von Workshops und Seminaren für Patient:innen und Kolleg:innen.

Eine Atmosphäre, die trägt – von der Einrichtung bis zur Zusammenarbeit im Team. Foto: JH Praxis für Physiotherapie Inh. Jana Hölzer

Wir sind spezialisiert auf Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Atemtherapie und neuroathletisches Training. Diese klare fachliche Ausrichtung ermöglicht uns, gezielt und hochwertig zu arbeiten – für Menschen, die ihre Gesundheit bewusst in die Hand nehmen.

Ab 2026 ergänzen wir unser Spektrum um zwei intensive Privatzahlerprogramme: RESET & RETURN und Neuroletic®. Beide Formate fördern körperliche Leistungsfähigkeit und Regeneration in kurzer Zeit – praxisnah, individuell und ganzheitlich.

Unsere Therapien basieren auf fundierten Entscheidungen: Wir behandeln nicht aus Routine, sondern dann, wenn es sinnvoll ist. Jede Maßnahme soll Wirkung entfalten – ohne Umwege.

Wir verstehen uns als echtes Team – nicht nur im Organigramm, sondern im Alltag. Unsere Kommunikation ist offen, unser Miteinander verbindlich. Wer bei uns arbeitet, bringt mehr als Fachwissen mit: Persönlichkeit, Eigenverantwortung und den Wunsch, sich aktiv einzubringen.

Mit der Praxiserweiterung suchen wir Kolleg:innen, die gemeinsam mit uns gestalten wollen. Menschen mit Haltung, Mut zur Klarheit und Lust auf Entwicklung – im Beruf und im Austausch miteinander. Bei uns zählt nicht Perfektion, sondern echtes Interesse an guter Arbeit.

Wir schaffen Raum für Reflexion, Austausch und Weiterentwicklung – fachlich wie menschlich. Unsere Angebote richten sich an Jugendliche und Erwachsene, die gezielt an ihrer Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität arbeiten möchten. Wer offen ist, sich weiterzuentwickeln und dabei auf professionelle Begleitung setzt, ist bei uns genau richtig.

Die nächsten Monate bringen viel Bewegung in unsere Praxis – räumlich und inhaltlich. Ob als Patient:in oder potenzielles Teammitglied: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, uns kennenzulernen.

