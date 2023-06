„kinder Joy of Moving“ begeistert mit Frank Busemann für das Deutsche Sportabzeichen in Braunsbedra

Die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) macht am 16. Juni 2023 Halt in Braunsbedra (Stadion des Friedens) und möchte dort zahlreiche Kinder und Jugendliche für die Leichtathletik begeistern sowie für mehr Sport und Bewegung motivieren.

Als Partner der Sportabzeichen-Tour ist kinder Joy of Moving mit seinem Botschafter und Leichtathletik-Legende Frank Busemann als Experte vor Ort und unterstützt die Kids mit Rat und Tat. Kleine und große Sportler sind aufgerufen, sich der sportlichen Herausforderung durch das Deutsche Sportabzeichen zu stellen. Alle, die das Deutsche Sportabzeichen ablegen wollen, wählen je eine Übung aus den vier Disziplingruppen – Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit – und müssen diese erfolgreich meistern.

Frank Busemann freut sich auf den Tour-Stopp in Braunsbedra: „Sport war immer ein sehr großer Bestandteil meines Lebens und bereichert den Alltag in vielen Bereichen, deshalb finde ich es klasse, zahlreichen Kindern dieses Erlebnis zu ermöglichen. Die Sportabzeichen-Tour gibt wirklich allen Kindern die Gelegenheit, verschiedene Disziplinen spielerisch auszuprobieren und sich bei den einzelnen Sportabzeichen-Prüfungen zu verbessern. Gerade bei Kindern ist es wichtig, sie zu motivieren und sie in ihren Stärken zu unterstützen.“

Als Nationaler Förderer engagiert sich kinder Joy of Moving bereits seit 16 Jahren im Rahmen der Sportabzeichen-Tour. Der Spaß am Sport steht bei dem Bewegungsprogramm im Mittelpunkt. Gleichzeitig wachsen Kinder über sich hinaus, wenn sie erfahren, wie sie durch gezieltes Training immer besser werden.

Weitere Infos zu kinder Joy of Moving unter: www.kinderjoyofmoving.de

