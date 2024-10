In den EDEKA-Centern in Aschersleben und Bernburg kommt der EASY Shopper zum Einsatz.

In Sachsen-Anhalt hat ein besonderes Gefährt Fahrt aufgenommen. In den beiden EDEKA-Centern in Aschersleben und Bernburg ist der EASY Shopper unterwegs. Genau genommen sind es 54 grüne Wagen, die mit Tablet-Computern ausgestattet sind und die das digitale Einkaufen erleichtern.

Tablet und digitales Einkaufen – das klingt kompliziert, oder? „Keinesfalls“, sagt Inhaber Heiko Grunert. „Ich melde mich mit dem Tablet kurz an – und schon kann ich loslegen. Den Artikel, den ich einkaufen möchte, halte ich kurz an den Scanner. Das Tablet zeigt mir dann das entsprechende Bild und den Preis. Ich bestätige kurz und lege den Artikel in meine Einkaufstasche, die sich in meinem Wagen befindet. So muss ich die Produkte nicht noch einmal an der Kasse aufs Band legen, wieder einpacken und sortieren.“

Zudem behält man ständig die Übersicht. „Ich kann Artikel für Artikel auf dem Tablet verfolgen, was mein Einkauf kosten wird. Das Display zeigt mir also auch, ob ich mich noch in meinem geplanten Budget befinde“, erklärt der Unternehmer.

„Der EASY Shopper wird sehr gut angenommen“, freut sich Grunert. „Auch, weil die Handhabung ganz einfach ist. Und falls sich doch mal eine Frage stellt, helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unkompliziert weiter.“

Hausgemachte Salate und Wurstwaren aus der hauseigenen Räucherei werden in beiden E-Centern angeboten. FOTO: E-CENTER GRUNERT

Beste Qualität von nebenan

Zum erfolgreichen Einkauf gehört das umfangreiche Sortiment, das durch seine hohe Qualität punktet. „Bei uns wird viel Wert auf das Handwerkliche gelegt“, sagt Grunert. So gibt es in beiden E-Centern hausgemachte Salate und Wurstwaren wie Zwiebelleberwurst und Knackwurst im Ring sowie Schinken aus der hauseigenen Räucherei. „In Aschersleben ist die Heini-Bratwurst der absolute Renner, in Bernburg die Bärengriller.“

Ein weiterer Trumpf ist das Backwaren-Angebot: In beiden Supermärkten gibt es bis 20 Uhr frisches Brot und warme Brötchen. „Diesen Service gibt es in der Region nur bei uns“, weiß der E-Center-Chef.

Im Frühjahr wurden mehr als 2000 Bäume im Harz gepflanzt. FOTO: E-CENTER GRUNERT

Nachhaltig und weitsichtig

Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. „Wir können stolz sagen, dass wir das umfangreichste und vielfältigste regionale Sortiment anbieten, die gleich um die Ecke ihre Produktionsstätte haben“, sagt Grunert. So kommen Brot und Brötchen sowie Torten und süße Backwaren von regionalen Bäckereien, Äpfel, Kirschen und Pflaumen vom regionalen Anbaugebiet am Süßen See. Gewürze, Öle, Senf und Tees wird aus Schierstedt geliefert, Brause aus Calbe und Mehl aus Thale.

Um Nachhaltigkeit geht es auch im Energiemanagement: Mit Ökostrom, energieeffizienten Kühlgeräten, LED-Beleuchtung sowie hauseigener PV Anlage im Bernburger Markt wurde der Energieverbrauch und damit auch der CO2 Fußabdruck deutlich reduziert. „Als Familienunternehmen entwickeln wir uns generationsübergreifend nachhaltig“, erklärt Grunert. „Gemeinsam mit unserer Kundschaft haben wir im Frühjahr mehr als 2000 Bäume im Harz gepflanzt. Und das wird nicht die letzte Aktion sein!“

Frisch, bio, regional – die E-Center Aschersleben und Bernburg bieten gesunde Kost für jedermann.

E-Center Aschersleben

Seegraben 5,

06449 Aschersleben



E-Center Grunert Bernburg

Gröbziger Str. 61 A,

06406 Bernburg