Natürliches Mineralwasser aus dem Herzen des Harzes, gemischt mit einer geheimnisvollen Rezeptur aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen – das ist die Harzer Kräuterhexe aus dem Sortiment der Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH. Die erfrischend, fruchtige Kräuterlimonade ist vegan und ohne künstliche Süßungsmittel. Sie ist das offizielle Getränk zum „Harzer-Hexen-Stieg“ und mit der Regionalmarke „Typisch Harz“ ausgezeichnet.

Die Harzer Kräuterhexe ist zu jeder Jahreszeit ein köstliches Erfrischungsgetränk. Im Harz wird sie vor allem in der Walpurgisnacht oder an Halloween gern getrunken. Doch auch als lecker kühles Sommergetränk ist sie bestens geeignet – ob für ein Picknick im Park, eine Gartenparty oder einfach nur zum Entspannen zu Hause – die Harzer Kräuterhexe ist immer eine gute Wahl für eine erfrischende Abkühlung. Mit unseren leckeren Rezeptideen kann sie zudem an die persönlichen Vorlieben und verschiedenen Anlässe angepasst werden:

Foto: BEN KRUSE

Alkoholfreier Cocktail

Zutaten für ein Glas:

250 ml Harzer Kräuterhexe

3 Zweige Thymian

2 Triebe Basilikum

2 Eiswürfel

So wird’s gemacht: Thymianzweige und Basilikum mit einem Stößel leicht andrücken. Beides in ein Glas geben und die Eiswürfel hinzufügen. Anschließend mit Harzer Kräuterhexe auffüllen und genießen.

Foto: BEN KRUSE

Cocktail mit Alkohol

Zutaten für ein Glas:

250 ml Harzer Kräuterhexe

4 cl Schierker Feuerstein

1 Rosmarinzweig

2 Eiswürfel

Rosmarinzweig und Schierker Feuerstein in ein Glas geben und die Eiswürfel hinzufügen. Anschließend mit Harzer Kräuterhexe auffüllen und genießen.

Foto: BEN KRUSE

Punsch von der Harzer Kräuterhexe

Zutaten für vier Gläser:

1 l Harzer Kräuterhexe

100 ml Apfelsaft

1 unbehandelte Zitrone

1 unbehandelte Orange

1 kleine Zimtstange

1 kleine Vanilleschote

Die Harzer Kräuterhexe und den Apfelsaft zusammen mit der Zimtstange und der Vanilleschote erwärmen. Orange und Zitrone abwaschen und in Scheiben schneiden und mit in den Topf geben. Alles zusammen erwärmen und genießen!