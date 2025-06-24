Seit nunmehr 125 Jahren sorgt das Unternehmen Baustoffe Brandes für glückliche Bauherren. Was einst mit der Herstellung von Zementdachplatten begann, wuchs über die Jahrzehnte zu einem Multispezialisten für alle Bereiche des Bauens. Vom Keller bis zum Dach finden Firmen und Privatkunden alles was man benötigt. Baustoff Brandes steht für ein umfangreiches und hochwertiges Sortiment an Bau- und Werkstoffen. Großprojekte wie die Magdeburger Stadthalle hat das Unternehmen genauso im Griff, wie den Hobbygärtner. „Zu unseren Kunden zählen Flieseneger, Dachdecker, Bauunternehmer aber auch Privatkunden, die qualitativ hochwertige Baustoffe und Fachberatung für ihr Projekt suchen“, erklärt Massimo La Mela. Seit 11 Jahren ist der gelernte Baustoffkaufmann Geschäftsführer bei Baustoff Brandes. „Getreu unserem Slogan ‚Da bau ich drauf‘ stellen wir sicher, dass unsere Kunden die Ware so bekommen, wie sie sie erwarten.“ Neuste Produkte, kompetente Fachberatung, moderne Warenwirtschaft und eine pünktliche Lieferung zur Baustelle mit eigener Flotte gehören bei Baustoff Brandes zum Service.

Am Standort Aschersleben ist das Unternehmen seit 1995 ansässig und bietet in der Daimlerstraße 4 ein Vollsortiment. 14 eigene Kran-Fahrzeuge sorgen dabei für reibungslose Liefervorgänge an die benötigte Stelle. „Wir sind ein modernes Unternehmen“, berichtet Niederlassungsleiter Oliver Arnold. „Dafür spricht nicht nur die hohe Qualität unserer Produkte. Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema, weshalb wir unter anderem mit regionalen Partnern arbeiten.“ Ein Highlight ist auch die Baustoff Brandes App. „Sie hilft ihnen ihre Lieferungen zu verfolgen, ihre Baustelle zu verwalten, Bestellungen auszulösen, Lagerbestände abzufragen u.v.m,“ berichtet Arnold stolz. Der studierte Hoch- und Betonbauer kommt selbst aus einer Unternehmerfamilie und kennt sich gut aus. Deshalb weiß er, neben der Logistik zählt auch der Service.

Oliver Arnold (links) im Gespräch mit den Mitarbeitern Foto: Baustoffe Brandes

Ansprechpartner vor Ort

„Wir haben uns neu aufgestellt“, freut sich Arnold. „Auch am Aschersleber Standort gibt es nun wieder einen festen Ansprechpartner.“ Und das schätzen die Kunden. „Guter Service ist für uns sehr wichtig“, so Arnold weiter. „Wer zu uns kommt, wird von geschultem Fachpersonal beraten. Egal, ob Dächer, Bodenbelag oder Trockenbau – unsere Mitarbeiter vor Ort bieten eine exzellente Beratung, da sie gut ausgebildet sind.“ Schulungen und zusätzliche Karriereprogramme gehören zum Standard. „In der Region Fachpersonal zu finden, ist sehr schwierig“, weiß auch La Mela. „Wir bieten unseren Mitarbeitern mehrere Anreize für eine Karriere in unserem Unternehmen. Azubis, zum Beispiel, die bei uns mit eins oder zwei abschließen, erhalten Geldprämien.“ Und das merkt man. Ein freundliches Lächeln zur Begrüßung, liebevolle Produktplatzierung in einem gemütlichen Verkaufsraum und exzellente Beratung vor Ort gehören zum Service. „Bei uns geht es sehr familiär zu“, erzählt Arnold. „Manche Mitarbeiter sind seit 50 Jahren im Unternehmen.“

Im Lager am Aschersleber Standort finden Kunden ein Vollsortiment. Foto: Baustoffe Brandes

Quereinsteiger sind willkommen

Lediglich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für den Innendienst wird noch gesucht. „Wer Interesse hat, Teil unseres Teams zu werden, kann sich gern melden“, so La Mela. „Auch Quereinsteiger sind willkommen. Wir freuen uns auf interessante Bewerbungen.“

Das Außengelände am Standort in Aschersleben. Foto: Baustoffe Brandes

Solange der Vorrat reicht

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und einen Blick in das umfangreiche Sortiment werfen möchten, hat Baustoff Brandes ab sofort ein Willkommensangebot. In Aschersleben erhalten Kunden einen Sack Streusalz mit 25 Kilogramm zum Aktionspreis von 2,50 Euro inklusive MwSt. Die Abgabe erfolgt in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht.

Baustoff Brandes Aschersleben

Daimlerstraße 4 06449 Aschersleben

Telefon: 03473/92650

E-Mail: [email protected]

Internet: www.baustoff-brandes.de