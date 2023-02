Die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) veranstaltet ihre Frühjahrs-Auktionen am 28. Februar und 2. März 2023 in Dresden und Leipzig. Insgesamt 83 Immobilien mit einem Auktionslimit von rund 7 Millionen Euro kommen zum Aufruf.

Gebäudeensemble in Torgau / Mindestgebot 750.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot der Frühjahrs-Auktionen befindet sich in Torgau (Landkreis Nordsachsen). Zum Verkauf steht ein Gebäudeensemble, bestehend aus drei denkmalgeschützten Wohnhäusern. Die Gebäude wurden vor 1600 und im 18./19. Jahrhundert errichtet und in den Jahren 1996/97 grundlegend und denkmalgerecht saniert. Insgesamt befinden sich 12 Wohn- sowie drei Gewerbeeinheiten innerhalb des äußerst renditestarken, im Stadtzentrum gelegenen Objektes. Bei 750.000 Euro beginnt die Auktion. Die Jahresnettomiete beläuft sich auf ca. 47.748 Euro.

Gewerbeobjekt in Leipzig-Grünau / Mindestgebot 395.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Ein renditestarkes Gewerbeobjekt wurde aus der Messestadt Leipzig für 395.000 Euro eingeliefert. Im Gebäude befinden sich zwei Gewerbeeinheiten, welche an zwei Sportvereine für eine Jahresnettomiete von ca. 44.500 Euro vermietet sind. Die Immobilie ist im Stadtteil Grünau gelegen.

Weiterhin stehen drei Eigentumswohnungen in Leipzig zum Verkauf. Die Wohnungen im Stadtteil Großzschocher kommen mit Startpreisen zwischen 47.500 und 120.000 Euro unter den Hammer.

Insgesamt sieben Stellplätze innerhalb einer Tiefgarage einer Wohnanlage im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher kommen zu Mindestgeboten zwischen 8.000 und 10.000 Euro zum Aufruf.

Eingeschossiges, unterkellertes Wohnhaus in Markkleeberg OT Gaschwitz / Mindestgebot 499.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Eine attraktive Immobilie steht in Markkleeberg (Landkreis Leipzig) ab 499.000 Euro zum Verkauf: Angeboten wird ein eingeschossiges, unterkellertes Wohnhaus (Einfamilienhaus) mit ausgebautem Dachgeschoss im Ortsteil Gaschwitz. Zum Objekt gehören eine kleine Dachterrasse, eine im Haus integrierte Garage sowie ein Pool.

Innerhalb eines attraktiven Neubaus im Dresdner Stadtteil Pieschen steht eine vermietete Gewerbeeinheit mit zugehörigem Tiefgaragen-Stellplatz mit einem Mindestgebot von 190.000 Euro zum Verkauf. Auch ein als Kleingarten verpachtetes Grundstück im Stadtteil Coschütz wird für 5.000 Euro aufgerufen.

Gebäudekomplex in Rochlitz / Mindestgebot 139.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Aus Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) wurden zwei interessante Objekte eingeliefert: Zum einen kommt das gesamte Vorderhaus eines renditestarken Gebäudekomplexes mit insgesamt fünf Wohneinheiten mit einem Mindestgebot von 139.000 Euro zum Aufruf. Zum anderen kann eine Eigentumswohnung ab 37.000 Euro erworben werden.

Überwiegend unbebaute Grundstücke in Braunsbedra OT Krumpa / Mindestgebot 689.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Aus Braunsbedra (Saalekreis) wurden überwiegend unbebaute Grundstücke eingeliefert, die in unmittelbarer Nähe zu Deutschlands größtem künstlichen See, dem Geiseltalsee, gelegen sind. Die Gesamtfläche der fünf zusammenliegenden Flurstücke im Ortsteil Krumpa beläuft sich auf rund 133.300 Quadratmeter. Das Grundstück gehört zum „Gewerbe- und Landschaftspark Geiseltalsee“. Das Entwicklungsareal wird für ein Mindestgebot von 689.000 Euro in Leipzig aufgerufen.

Denkmalg. ehem. "Gutshaus Breitungen" mit Gewölbekeller in Südharz OT Breitungen / Mindestgebot 95.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Auch ein denkmalgeschütztes Gebäude aus der Gemeinde Südharz (Landkreis Mansfeld-Südharz) kommt zur Auktion. Zum Verkauf steht das ehemalige „Gutshaus Breitungen“ im Ortsteil Breitungen. Das um 1786/1800 erbaute Gutshaus mit Gewölbekeller und großem Hof wurde nach einem Brand ca. 1987 statisch konsolidiert und die Außenhülle erneuert. Weitere Sanierungen erfolgten von ca. 1995 bis 1999 sowie 2017. Eine bis Juni 2023 gültige Baugenehmigung zur Schaffung von bis zu 20 barrierefreien Wohnungen für u.a. ein betreutes Wohnkonzept liegt vor. Ab 95.000 Euro kann mitgeboten werden.

Mehrfamilienhaus in Weißenfels / Mindestgebot 295.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Denkmalg. Wohn- und Geschäftshaus in Weißenfels / Mindestgebot 110.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

In Weißenfels (Burgenlandkreis) stehen zwei Objekte zum Verkauf: Zum einen handelt es sich um ein vollständig vermietetes Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten. Es befindet sich in nördlicher Zentrumsrandlage und hat ein Startgebot von 295.000 Euro. Die Jahresnettomiete liegt bei ca. 25.488 Euro. Zum anderen kommt ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus ab 110.000 Euro unter den Hammer. Die nahe dem Markt gelegene Immobilie befindet sich in bester Innstadtlage. Die Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 11.700 Euro.

Mehrfamilienhaus in Köthen / Mindestgebot 295.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Aus Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wurde ein weiteres Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten eingeliefert. Es befindet sich nahe dem Marktplatz und dem Friedenspark. Die Auktion beginnt bei 295.000 Euro, die Jahresnettomiete beträgt ca. 24.000 Euro.

Eine ehemalige Tischlerei wird in Stößen (Burgenlandkreis) zur Versteigerung angeboten. Das Wohn- und Geschäftshaus hat ein Startgebot von 9.000 Euro.

Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen / Mindestgebot 570.000 Euro ©Sächsische Grundstücksauktionen AG

Auch aus Thüringen wurden interessante Immobilien eingeliefert: So kommen u. a. ein Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen ab 570.000 Euro sowie die Villa „Simson“ in Suhl ab 190.000 Euro zum Aufruf.

Alle Auktionsimmobilien werden auf freiwilliger Basis versteigert.

Die Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Dresden am 28. Februar 2023 (Dienstag) ab 11:00 Uhr

im Deutschen Hygiene-Museum, Großer Saal, Lingnerplatz 1

Immobilien aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Brandenburg

Leipzig am 2. März 2023 (Donnerstag) ab 11:00 Uhr

im Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1

Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen

