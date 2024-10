Der Fachbetrieb Thomas Glumpf in Bad Lauchstädt bietet seit 1994 professionelle Abdichtungslösungen für Balkone und Terrassen. Mit hochwertigen Flüssigkunststoffen schützt das Unternehmen Gebäude vor Feuchtigkeit und Rissen. Die langlebigen Beschichtungen sind rutschfest, pflegeleicht und individuell gestaltbar. Die Beratung vor Ort ist kostenlos.

Bad Lauchstädt (arc). Die Firma Thomas Glumpf aus der Goethestadt Bad Lauchstädt ist ein Unternehmen, welches bereits seit 1994 im Bereich Bauwerksabdichtungen tätig ist. Balkone- und Terrassenbeschichtungen können mit Flüssigkunststoffen auf Altbeläge, wie Fliesen, Beton oder Terrazzoplatten ausgeführt werden.

Funktionelle Beschichtungen für langanhaltende Sicherheit

Die Beschichtungen sind mechanisch hoch belastbar, weisen eine hohe Temperatur- (von -40 bis +90 Grad Celsius) und UV-Beständigkeit auf. „Sie sind über Jahre hoch funktionell, optisch ansprechend und jede Ausführung ist ein Unikat“, weiß der Bauexperte. Die Beschichtungen sind rutschfest, haben eine geringe Einbauhöhe, sind dauerhaft, fugenlos und dicht.

Auf Abbrucharbeiten von alten Fliesen- und Plattenbelägen kann verzichtet werden, Vlieseinlagen garantieren eine dauerhafte Abdichtung gegen eindringendes Wasser und vermeiden Risse.

Hochwertige Sanierung ohne aufwändige Abbrucharbeiten

Die Sanierung von Balkonen und Terrassen mit PU- oder PMMA-Harzen erfordert nicht nur Fachverstand, sondern trägt entscheidend zur Erhaltung der Bausubstanz bei. Flexible Verarbeitung, hervorragende Nutzeigenschaften und Beständigkeit zeichnen diese Beschichtungen aus. Dekorative, auch mehrfarbige Natursteinbeläge lassen bei der Gestaltung keine Wünsche offen.

Zu den Leistungen des Unternehmens zählen weiterhin u. a. fugenlose Designböden auf Fliesen, in Bädern, Duschen, Küchen, Fluren etc. mit Savamea. Farbige und marmorierte Spachtel-Beläge inklusive transparenter Versiegelungen werden wasserdicht ausgeführt und sind sehr pflegeleicht, schmutz- und wasserabstoßend.



Dekorative Bodenlösungen für Wohn- und Außenbereiche



Das Unternehmen Thomas Glumpf hat auf dem Gebiet der Abdichtungen langjährige Erfahrungen und berät Interessenten vor Ort kostenlos. „Prospekte, Flyer und Farbmusterkarten können angefordert werden. Gerne berate ich Sie auch persönlich unter der Telefonnummer: 0 800/6 60 50 40“, so Thomas Glumpf.

Kontaktdaten:

GLUMPF Spezialabdichtungen

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Glumpf, Fachrichtung Hochbau

Nordprommenade 15

06246 Goethestadt Bad Lauchstädt OT Schafstädt

Telefon: 034 75 – 6 12 13 64

Service-Telefon: 0 800 – 6 60 50 40

[email protected]

www.glumpf-spezialabdichtungen.de