Es ist 10.00 Uhr an einem Montagmorgen. Noch liegt die kühle Morgenluft über der Stadt, als sich die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den freundlich gestalteten Räumen in der Wilhelmstraße in Bernburg einfinden. Heute beginnt der neue Kurs mit Mandy Nahrstedt, die voller Leidenschaft und Wärme die Türen zu einem Ort öffnet, an dem es um weit mehr als nur Entspannung geht. Schon beim Betreten der Räume spürt man eine besondere Atmosphäre: Der Duft von sanften ätherischen Ölen liegt in der Luft, gedämpftes Licht sorgt für Ruhe, und eine leise Musik schafft eine Oase der Geborgenheit. Hier ist man willkommen – hier darf man durchatmen.

Foto: privat

„Ein neuer Wohlfühlort in der Bernburger Innenstadt – für Körper, Geist und Seele“, so beschreibt Mandy Nahrstedt selbst das Vorhaben, das viele neugierig macht. In einer Zeit, die oft von Hektik, Druck und Terminen bestimmt ist, entsteht ein Raum, der bewusst zur Entschleunigung und zu einem neuen Erleben mit allen Sinnen einlädt. Ankommen, innehalten, Kräfte sammeln – das steht im Mittelpunkt.

Ein Angebot für alle, die mehr wollen

Das Programm, das Besucherinnen und Besucher hier erwartet, ist so vielfältig wie ihre Bedürfnisse. Vom autogenen Training, das von vielen Krankenkassen unterstützend bezuschusst wird, bis hin zu Meditations- und Achtsamkeitskursen finden sich Angebote, die nicht nur der Entspannung dienen, sondern auch zur langfristigen Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen.

Besonders beliebt ist das Eintauchen in die Welt der Klangschalen. Während die sanften Töne sich durch den Körper ausbreiten, entsteht ein Gefühl tiefer Ruhe, wie eine Reise zu sich selbst. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit gezielter Nährstoffoptimierung neue Kraft und Energie in den Alltag einzubauen. Hier geht es nicht um kurzfristige Entspannung, sondern um ganzheitliche Lebensqualität.

„Viele Menschen vergessen im Alltag, auch für sich selbst da zu sein“, erklärt Mandy Nahrstedt „Wir möchten Impulse geben, die zeigen, wie wichtig Ruhe, gesunde Ernährung und innere Balance sind. Genau das lernen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ein Tag in der neuen Wohlfühloase in der Wilhelmstraße in Bernburg bei uns – Schritt für Schritt, ganz in ihrem eigenen Tempo.“

Ein Ort zum Durchatmen und Auftanken!

Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit Thi Thuan Hornig. Sie bringt aus ihrer Heimat Vietnam wertvolle Impulse zum Thema Achtsamkeit mit und vermittelt, wie man die Kraft des Moments im Hier und Jetzt spüren kann. Ihre ruhige, einfühlsame Art eröffnet neue Perspektiven, wie wir mit einfachen Übungen Stress abbauen und Gelassenheit in unseren Alltag bringen können.

„Achtsamkeit bedeutet, das Leben wieder bewusst zu spüren“, sagt Thi Thuan Hornig. „Es sind die kleinen Augenblicke, die uns Kraft schenken – wenn wir sie uns erlauben.“

Flexible Kurszeiten und Platz für Individualität

Die ersten Angebote starten im Oktober. Feste Kurszeiten sind: • Montags von 10:00 – 12:00 Uhr • Freitags von 11:00 – 13:00 Uhr Da immer mehr Menschen sich für den neuen Wohlfühlort interessieren, werden je nach Nachfrage auch Nachmittagskurse eingeplant. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich, damit für alle genügend Raum und Ruhe vorhanden ist.

Die Kombination aus fachlicher Kompetenz, einfühlsamer Begleitung und einer harmonischen Umgebung macht den neuen Ort in der Wilhelmstraße 6a schon jetzt zu einem Anziehungspunkt im Landkreis. Wer Stress loslassen, neue Kraft tanken oder einfach in einem geschützten Rahmen zu sich selbst finden möchte, ist hier genau richtig.

Eine Einladung zum Innehalten

Ob man sich bewusst eine Auszeit gönnen will, ein gesundheitliches Ziel verfolgt oder einfach neugierig ist – dieser neue Raum lädt zum Verweilen ein. Hier ist man nicht anonym, sondern wird individuell gesehen und begleitet. Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, seine Mitte wiederzufinden und gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Mit dem Start im Oktober beginnt ein neues Kapitel der Gesundheits- und Wohlfühlangebote in unserer Region. Ein Besuch lohnt sich – für alle, die spüren: Jetzt ist die Zeit, etwas für mich zu tun.

Gönne dir deine Auszeit - du hast sie verdient!

Kontakt

Praxis für Ergotherapie

Mandy Nahrstedt

Wilhelmstraße 6 a

06406 Bernburg

Telefon: 03471 3005208

E- Mail: [email protected]