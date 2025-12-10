Frieda Rahn klappt Laptops auf und verbindet die Geräte mit dem Stromnetz. Daneben stellt sie kleine Plastikboxen auf. Hochkonzentriert arbeitet die 28-Jährige diese Vorbereitungen ab. Sie nutzt die Ruhe in diesem Zimmer, die noch herrscht. Die Kultur- und Medienpädagogin weiß, dass sich das gleich ändern wird.

Es ist so weit: Die Tür zum Digitalisierungszentrum am Altmarkt in Zeitz öffnet sich und helle Kinderstimmen erfüllen den Raum. Fröhlich aber diszipliniert setzen sich die Jungen und Mädchen an die Tische − vor ihnen die Laptops und die Boxen.

Altersgerechter Zugang zur Digitalisierung

„Wir werden heute etwas mit Licht machen“, sagt einer der jungen Teilnehmer des Makerspace-Workshops im Digitalisierungszentrum Zeitz erwartungsvoll. Die Einrichtung setzt damit ein weiteres Konzept um, damit den Kindern ein umfangreicher und sicherer Zugang zu den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung eröffnet wird. Und das mit Erfolg − der Kurs ist ausgebucht.

Gleich wird es auf den Bildschirmen anfangen zu blinken und funkeln. Das ganz passend zur Weihnachtszeit − aber digital und auf die acht- bis 14-jährigen Teilnehmer zugeschnitten. Dazu nehmen sie als nächstes sogenannte Calliope Mini aus den Kisten heraus und schließen sie an die Computer an. Calliope Mini sind sehr kleine Computer, die extra für Kinder und andere Einsteiger entwickelt wurden, damit sie das Programmieren erlernen können. Es wird mit diesen Geräten, die optisch Schaltflächen ähneln, zudem die Elektronik und Technik greifbar vermittelt. Frieda Rahn führt die Jungen und Mädchen durch die einzelnen Schritte und erklärt, warum sie nötig sind.

Medienkompetenzen spielerisch vermitteln

Nun dürfen die Kinder auf dem Laptop ihre Namen eingeben und tippen im weiteren Verlauf Weihnachtsgrüße auf der Tastatur mit dem Ziel, dass diese schließlich auch auf ihren Monitoren in unterschiedlichen Farben und Schriften aufblinken können. Sie vermittle die Inhalte der digitalen Welt sehr gerne, so Frieda Rahn. „Die Kinder sind konzentriert bei der Sache. Sie geben mir viel zurück“, sagt sie. „Sie bringen Impulse ein, die ich vielleicht noch gar nicht kannte.“

2026 wird die Veranstaltungsreihe „Makerspace“ fortgesetzt. So findet zum Beispiel ein Filmworkshop mit einem Greenscreen statt, bei dem unterschiedliche Hintergründe digital eingerichtet werden. Es sollen kurze Filmsequenzen entstehen. Zudem sind Workshops mit 3-D-Druck, Laser Cutting- und Gravurprojekte, Robotik-Challenges und das Experimentieren mit virtuellen Welten (VR) geplant. Für dieses Angebot können sich Kinder und Jugendliche kostenfrei über zeitz-digital.de/veranstaltungen anmelden und so weiterhin umfassende Bildungsangebote im Bereich Digitalisierung wahrnehmen.

Digital lernen. Gemeinsam wachsen.

Anmeldung kostenlos:

www.zeitz-digital.de/veranstaltungen

Kontaktdaten:

Stadt Zeitz

Digitalisierungszentrum

Altmarkt 1; 06712 Zeitz

Telefon: 03441 205 39 02

E-Mail: [email protected]

Internet: www.zeitz-digital.de