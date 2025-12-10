Die digitale Welt ist voller Chancen und Gefahren. Beide Seiten sollten Kinder kennen, um sich darin sicher zu bewegen. Dazu braucht es Raum, Zeit und starke Begleiter, um sich auszuprobieren. Hier setzt das Digitalisierungszentrum Zeitz mit verschiedenen Kooperationspartnern an. So gibt es beispielsweise seit September eine Medienwerkstatt, die alle zwei Wochen für je eineinhalb Stunden in der CJD Christophorusschule, in Kooperation mit der Fürst Otto Victor Stiftung, in Droyßig stattfindet. Der Workshop richtet sich an Schüler und Jugendliche ab der fünften bis zur zehnten Klasse.

Der Medienpädagoge Kilian Falkenhagen vermittelt im Auftrag des Digitalisierungszentrums das Verständnis und den Einsatz moderner Technologien, aber auch diese zu hinterfragen. „Nicht alles, was im Internet steht, ist auch richtig“, sagt er. So zeigt Falkenhagen, wie für Nachrichten verlässliche Quellen gefunden werden oder wie es sich mit dem Datenschutz im Netz verhält – altersgerecht und spannend.

Aktuell befassen er und die Jungen und Mädchen sich mit dem Thema „Podcast“. Das ist ein Format von Audio- oder Videobeiträgen, mit Nachrichten, Wissenschaft oder Unterhaltung. Sie haben dafür die Überschrift gewählt, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte. Kilian Falkenhagen baut mit den Gruppen den Podcast und dessen Strukturen auf – im lockeren Gespräch, in Gruppen- oder Einzelarbeit und nicht isoliert vor dem Bildschirm. Um Medienbrüche zu vermeiden, notieren die Jungen und Mädchen am Tablet, wer den Podcast moderiert und welche Punkte sie vor den Mikrofonen behandeln.

In 2026 sind darüber hinaus weitere Themen geplant, zum Beispiel eigene VR-Erlebnisse zu erschaffen oder die Durchführung eines „Minecraft“-Projektes. Es gibt noch freie Plätze für diese kostenfreien Angebote.

Matthias Laue, Leiter des Digitalisierungszentrums, sagt, Ziel sei es, im ländlichen Raum zukunftsorientiert die große Bandbreite der digitalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Diese Chance sollte wahrgenommen werden, neue Wege in Wirtschaft, Politik, Kommune und Gesellschaft zu finden und zu nutzen – auch mit Blick auf den bevorstehenden Kohleausstieg und dem einhergehenden Strukturwandel. Daher biete das Digitalisierungszentrum weitere Lernangebote für jedes Alter und jede Nische an - spannend und kreativ. „So werden für die digitale Transformation der Kohleregion im östlichen Burgenlandkreis wichtige Kompetenzen für die Zukunft vermittelt.“

Digital lernen. Gemeinsam wachsen.

Anmeldung kostenlos:

www.zeitz-digital.de/veranstaltungen

Kontaktdaten:

Stadt Zeitz

Digitalisierungszentrum

Altmarkt 1; 06712 Zeitz

Telefon: 03441 205 39 02

E-Mail: [email protected]

Internet: www.zeitz-digital.de