  3. Anzeige: Dein Spät-Sommer-Highlight bei Fahrrad XXL in Halle: Restposten sichern!

Aktualisiert: 01.09.2025, 09:21
Spät-Sommer-Highlights bei Fahrrad XXL Halle
Der große Fahrrad XXL Restposten-Verkauf startet im September und bringt dir noch einmal satte Rabatte auf die letzten Bestände für deinen Spätsommer. Egal, ob E-Bike, Bio-Bike, Kinderrad oder Jugendrad – jetzt hast du die Chance, echte Schnäppchen zu machen, solange der Vorrat reicht.

Ein besonderes Highlight ist das Kettler „Quadriga Comp CX11“: ausgestattet mit starkem Bosch Performance Line CX Motor, riesigem 750 Wh Akku, komfortabler Luftfedergabel und absenkbarer Sattelstütze. Dazu kommt es in drei attraktiven Farben – und das Ganze exklusiv im Finale für nur 2.222 €. Mit dem Code „Kettler Halle“ erhältst du an der Kasse sogar noch 50 € zusätzlichen Rabatt auf dieses Rad*.

Komm einfach in unsere Filiale in Halle und sichere dir dein Traumrad – aber sei schnell, denn Restposten sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht!

*Unverbindliche Preisempfehlung. Aktions-Code gilt nur für dieses Rad auf den reduzierten Preis. Keine Barauszahlung möglich.

FullRay 130E 4.0
Foto: Fahrrad XXL
E-Sensium 5.2
Foto: Fahrrad XXL
Corwen F750 High
Foto: Fahrrad XXL
Riot Trail Pro
Foto: Fahrrad XXL
Quadriga Comp CX 11
Foto: Fahrrad XXL
E-ASX 130 Universal AL
Foto: Fahrrad XXL
Nirvana Tour Universal
Foto: Fahrrad XXL
Goroc X 2.10
Foto: Fahrrad XXL
Trail SL 4
Foto: Fahrrad XXL
AllTrack 7 29
Foto: Fahrrad XXL
Cortina TR 5.2
Foto: Fahrrad XXL
XtriX Dirt 26
Foto: Fahrrad XXL
Logo

Delitzscher Str. 63a
06112 Halle

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10-19:30 Uhr, Sa.: 10 -18 Uhr

0345 56603499