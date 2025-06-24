Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen eines der größten Lebensziele. Deshalb sollte alles perfekt sein: Vom Haus oder der Wohnung bis hin zur Finanzierung. Gerade hier gibt es aber viele Fragen: Kann ich mir eine Immobilie überhaupt leisten? Wie viel Eigenkapital brauche ich, um einen guten Zins zu erhalten? Und wie lange sollte ich den Zins am besten festschreiben lassen? Passende Antworten darauf liefern die beiden erfahrenen Spezialistinnen für Baufinanzierung Heike Büchting und Simone Blumenthal von Dr. Klein in Wernigerode. Sie wissen genau, worauf es bei einem Immobilienkauf ankommt. Zunächst einmal empfehlen sie: Ruhe bewahren. Eine so wichtige Entscheidung sollte nicht überstürzt getroffen werden.

Ein zweiter Tipp: Unterstützung annehmen. „Unsere Kundinnen und Kunden müssen sich nicht mit den Details der Baufinanzierung auskennen – dafür sind wir da“, meint Heike Büchting. Seit vielen Jahren unterstützt sie angehende Immobilienbesitzerinnen und -besitzer dabei, den Wert ihrer Wunschimmobilie zu prüfen und die Finanzierung passend und zügig auf die Beine zu stellen. Sie klären den möglichen finanziellen Spielraum, ermitteln den günstigsten Zins für das individuelle Darlehen und übernehmen die Abwicklung mit der Bank. So können sich Immobilienkäuferinnen und -käufer ganz auf das neue Heim – und die Vorfreude darauf – konzentrieren.

Gerade bei Geldthemen ist Vertrauen wichtig. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden mit der Beratung einen Mehrwert bieten“, stellt Simone Blumenthal heraus. „Deshalb erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen verständlich Schritt für Schritt verschiedene Finanzierungskonzepte, aus denen sie am Ende, das für sie beste auswählen können.“

Dank der langjährigen Beziehungen zu rund 600 namhaften Bankpartnern handeln die Spezialistinnen besonders günstige Konditionen aus, von denen ihre Kundschaft profitiert. Die Beratung ist ein kostenfreier und unverbindlicher Service. Auch nach der Vertragsunterzeichnung stehen beide ihren Kundinnen und Kunden weiter zur Seite – ebenso zu den Themen Anschlussfinanzierung, Absicherung und Vorsorge.

Wer bereits seit längerem den Gedanken in sich trägt Wohneigentum zu erwerben und dieses Vorhaben im zweiten Halbjahr 2025 konkret angehen möchte, dem können Heike Büchting und Simone Blumenthal einen weiteren wichtigen Tipp geben: „Auch wenn es langweilig klingen mag, so ist eine gute Vorbereitung das A und O beim Kauf oder Bau einer Immobilie. Denn wer sich frühzeitig kümmert, notwendige persönliche Unterlagen zusammenträgt und vielleicht sogar noch eine Budgetberatung in Anspruch nimmt, kann sich einen guten Überblick verschaffen – auch darüber, worauf es bei einem Wunschobjekt neben Zustand und Lage sonst noch ankommt, wie beispielsweise die Angabe zur Energieeffizienz. Das kann merklichen Einfluss auf die Kondition haben“, so Heike Büchting. Die Vorbereitung ist zwar mit etwas Zeiteinsatz verbunden, zahlt sich aber aus. Denn wer den Immobilienmarkt im Blick behält, hat den Vorteil, schnell zuschlagen zu können, wenn das ideale Objekt oder Baugrundstück gefunden ist.

„Je nach gewünschtem Vorhaben prüfen wir ebenfalls, ob es staatliche Fördermöglichkeiten gibt. Dabei begleiten wir den gesamten Prozess, klären welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und sind bei der Antragsstellung für unsere Kundinnen und Kunden da“, erklärt Simone Blumenthal. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, die Förderlandschaft deutlich zu verschlanken. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll es künftig zwei zentrale Programme geben: eines rund um den Neubau, das andere deckt alles rund um die Modernisierung ab.

„Wir freuen uns darauf, neue Kundinnen und Kunden bei ihren Finanzierungsanliegen zu begleiten und heißen Sie herzlich bei uns in Wernigerode willkommen. Gerne beraten wir auch telefonisch oder per Video“, so das Spezialistinnen-Duo von Dr. Klein.

Dr. Klein in Wernigerode:

Heike Büchting und Simone Blumenthal,

Breite Straße 56,

38855 Wernigerode,

Tel.: 03943 947 98 51,

[email protected]

[email protected]

www.drklein.de