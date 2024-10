Bauen, renovieren, modernisieren: Als starker Partner für Profis, Handwerker und Bauherren hat sich das Baufachzentrum Fretthold in Bernburg seit mehr als 30 Jahren zum regionalen Markenprodukt entwickelt. „Wir setzen konsequent auf Qualität und Zuverlässigkeit“, erklärt Niederlassungsleiterin Ulrike Schmidt. Die ganze Palette der Baustoffe für Haus, Hof und Garten finden Interessierte in der hauseigenen Ausstellung an der Schachtstraße. Ulrike Schmidt: „Kompetente Beratung gibt es gratis dazu - abgerundet durch einen soliden Lieferservice.“ Zwei Kranfahrzeuge mit Hänger und ein Transporter sorgen für eine stets pünktliche Anlieferung der Materialien.

Foto: Falk Heidel

Es begann mit einem Betonwaren-Betrieb

Der Markenname Fretthold steht seit fast 140 Jahren für zuverlässige Partnerschaft im Baustoffhandel. Stammsitz des Unternehmens ist Bünde in Nordrhein-Westfalen. Außer Bernburg gibt es noch einen dritten Standort in Gütersloh. Namensgeber ist Heinrich Fretthold, der 1885 zunächst mit einem Betonwaren-Betrieb begann. Später kamen die Baustoffe hinzu. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Heinrich Fretthold GmbH & Co KG zu einem leistungsstarken Baufachzentrum.

14 fachkundige Mitarbeiter vor Ort

Die Bernburger Niederlassungs-Geschichte beginnt im Februar 1992 auf dem Gelände der ehemaligen Drahtzieherei. Ulrike Schmidt erinnert sich: „Den gesamten Verkauf haben wir in einem kleinen Container auf dem Platz organisiert.“

Als einzige Mitarbeiterin ist sie von Anfang an dabei, hat als Fachkraft im Verkauf begonnen und später übernahm sie die Büroleitung. Seit April 2010 ist sie Niederlassungsleiterin für 13 Arbeitnehmer verantwortlich. Die meisten sind seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Vor drei Jahren hat der Standort sein Sortiment um eine breite Palette Bauholz erweitert. Zudem deckt Fretthold die Bereiche Tiefbau, Hochbau, Bedachungen, Innenausbau, Bauchemie, Garten- und Landschaftsbau sowie Bauelemente ab. Dank des großflächigen Lagerplatzes sind die meisten Baustoffe direkt vor Ort erhältlich.

Baufachzentrum Fretthold

Schachtstr. 18

06406 Bernburg

Tel. 03471 3229-0

[email protected]



Öffnungszeiten (Mo.-Fr.)

7:00 – 18:00 Uhr (Sommer)

7:00 – 17:00 Uhr (Winter)