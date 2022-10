avendi Senioren Service Dessau GmbH: Herzlichkeit, Transparenz und höchste Pflegequalität

avendi – unser Name setzt sich aus „ars vivendi“ – die Kunst zu leben – zusammen. Das ist zugleich unser Ziel: Wir wollen unseren Bewohnern und Kunden Lebensfreude und Lebensqualität bis ins hohe Alter ermöglichen. Seit der Gründung 2000 ist es unser Bestreben, höchste Pflegequalität und wirtschaftliche Beständigkeit miteinander zu vereinen.

„Pflege & Wohnen PALAIS BOSE“ (Foto: avendi)

Wir sind ein privater Betreiber mit Hauptsitz in Mannheim und gehören als hundertprozentige Tochter zur DIRINGER&SCHEIDEL-Unternehmensgruppe. Mit 1.700 Mitarbeitern betreiben wir 25 Betriebsstätten. Dazu gehören 19 Einrichtungen für vollstationäre Pflege und Service-Wohnen sowie sechs ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. In Dessau-Roßlau sind wir mit unseren beiden stationären Pflegeeinrichtungen „Pflege & Wohnen WALDSIEDLUNG“ in Dessau-Kochstedt und „Pflege & Wohnen PALAIS BOSE“ sowie einem ambulanten Pflegedienst in der Stadtmitte ansässig.

Wir pflegen Menschen und ein offenes, herzliches Betriebsklima (Foto: avendi)

Wir pflegen Menschen und ein offenes, herzliches Betriebsklima

Die Zufriedenheit unserer Bewohner und Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Diese erreichen wir mit motivierten Mitarbeitern, die sich täglich mit menschlicher Wärme und Fachlichkeit engagieren. Wir betrachten unsere Mitarbeiter als wertvollsten Teil unseres Unternehmens und arbeiten mit den maximal möglichen Personalanhaltszahlen. avendi steht für Herzlichkeit, Transparenz, Vertrauen, Respekt sowie einen kooperativen Führungsstil. Diese Werte spiegeln sich in unserem Leitbild wider. Führungskräfte und Mitarbeiter tauschen sich auf Augenhöhe aus. Selbst in belastenden Situationen bemühen wir uns, die Wünsche unserer Mitarbeiter zu erfüllen.

Unsere Mitarbeiter können mitgestalten

Gesprächsrunden zwischen Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Wohnbereichsleitungen sowie den Fachbereichen sozialer Dienste, Küche und Hauswirtschaft ermöglichen einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus können unsere Mitarbeiter ihre Ideen in alle Entwicklungen einbringen und somit ihren Arbeitsplatz mitgestalten.

Die Etablierung einer „Wohlfühlkultur“ am Arbeitsplatz ist nicht einfach. Hierzu bedarf es der Bereitschaft zu Veränderungen und deren Begleitung. Seit März 2018 beschäftigen wir bei avendi eine Feel Good Managerin. Sie bildet die neutrale Verbindungsstelle zwischen der avendi-Hauptverwaltung und den Mitarbeitern in den Einrichtungen. Einrichtungsübergreifend ist die Feel Good Managerin in Wohnbereichsleitersitzungen eingebunden, ermittelt Erfolgsfaktoren und fördert den Informations- und Ideenaustausch. Sie ist zugleich persönliche Ansprechpartnerin, Vertrauensperson, Coach, Organisatorin und hat für jedes Anliegen ein offenes Ohr, schafft Raum für Begegnungen und Feedback und unterstützt Mitarbeiter bei Konfliktgesprächen sowie Lösungsfindungen. Im Vordergrund steht hier die Befähigung der Mitarbeiter, für ihre Wünsche und Ideen einzustehen und Lösungsvorschläge zu finden.

Mit einem zentralen Qualitätsmanagement und Qualitätsbeauftragten in jeder Einrichtung, sorgen wir zudem für hohe Qualitätsstandards und kurze Kommunikationswege.

Wir investieren in den Nachwuchs

Ein zentrales Thema bildet für uns darüber hinaus die Ausbildung in der Pflege. Eine Ausbildungsleiterin sorgt für ein einheitliches Ausbildungskonzept, das unseren Auszubildenden und Praxisanleitern ein stabiles Gerüst für eine erfolgreiche Ausbildungszeit bietet. Mit renommierten Kooperationspartnern sind wir für die generalistische Pflegeausbildung gewappnet. Nach erfolgreichem Ausbildungsstart nehmen wir gerne schon Bewerbungen für den nächsten Beginntermin am 1. August 2022 entgegen.

Das bieten wir unseren Mitarbeitern

Wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeiter und gestalten den Einarbeitungszeitraum entsprechend der persönlichen Bedürfnisse.

Ein Pate begleitet neue Mitarbeiter ab dem ersten Arbeitstag und steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Durch monatliche Fortbildungsangebote wird das Wissen unserer Mitarbeiter stetig aktualisiert.

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der beruflichen und persönlichen Fortbildung. Mit dem Erwerb tiefergehender Fachkenntnisse wird den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, weitergehende Aufgaben, die zusätzlich honoriert werden, zu übernehmen.

Ein Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit ist uns wichtig. Daher arbeiten unsere Mitarbeiter im Höchstfall sieben Tage durchgehend. Teildienste fallen nicht an.

Wir setzen eine rücksichtsvolle Dienstplanung um und versuchen uns bestmöglich an den Wünschen der Kolleginnen und Kollegen zu orientieren.

Die Dienstkleidung und deren Reinigung ist eine Leistung des Unternehmens.

Darüber hinaus bieten wir:

einen unbefristeten Arbeitsvertrag,

eine jährliche Lohnanpassung und 30 Tage Urlaub

zusätzliche Leistungen: eine betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen.

Besondere Leistungen werden bei uns extra belohnt:

Mit unserer a-Team Bonuskarte sammeln Sie Punkte und können diese regelmäßig gegen Gutscheine bei Ikea, H&M, holidaycheck und vielen anderen Partnern eintauschen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Auszubildende zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann (w/m/d)

Pflegefachkräfte (w/m/d)

Pflegehelfer (w/m/d)

avendi

PFLEGE & WOHNEN WALDSIEDLUNG

Pfaffendorfer Straße 12

06847 Dessau-Roßlau

Telefon 0340 50258-000

E-Mail [email protected]

PFLEGE & WOHNEN PALAIS BOSE

Hausmannstraße 5

06844 Dessau-Roßlau

Telefon 0340 23040

E-Mail [email protected]

AVENDI MOBIL DESSAU-ROSSLAU

Stiftstraße 19

06844 Dessau-Roßlau

Telefon 0340 75005-830

E-Mail [email protected]