Seit über einem Jahr beantwortet Jan Westphal, Geschäftsführer des Pflege- und Betreuungsdienstes Home Instead , regelmäßig Fragen rund um die häusliche Pflege. Das Thema ist sehr komplex und für Laien oder Anfänger schwer zu verstehen. Unser heutiges Thema: Sommer, Sonne, Hitze. Übrigens… alle bisherigen Themen können Sie auf der Webseite von Home Instead nachlesen.

Herr Westphal, warum ist Hitze denn gerade für ältere Menschen so gefährlich?

Im Alter lässt das Durstgefühl nach. Aber gerade bei wärmeren Temperaturen ist es sehr wichtig, ausreichend zu trinken. Wenn wir schwitzen, dünstet unser Körper Flüssigkeit aus. Daher sollte jeder, unabhängig vom Alter, genügend trinken. Das fällt älteren Menschen oft schwerer als jüngeren. Wir empfehlen, sich bereits morgens die geplanten Flüssigkeiten bereitzustellen und über den Tag verteilt zutrinken. Viele Menschen verschätzen sich in der Trinkmenge, also bei dem, was sie schon getrunken haben.

Jan Westphal, Geschäftsführer von Home Instead Halle, im Gespräch FOTO: HOME INSTEAD HALLE

Wie viel sollte jeder trinken?

Als Richtgröße gehen wir von zwei Litern pro Tag aus. Bei Hitze darf es auch gern mehr sein. Lauwarme Getränke werden dabei vom Körper besser aufgenommen als kalte. Im Sommer ist es auch besser, Mineralwasser zu trinken statt Leitungswasser. Der Körper braucht die Salze. Unsere Betreuungskräfte übernehmen auch gern den Getränkeeinkauf. Eine Alternative ist eine klare Brühe.

Welche weiteren Tipps haben Sie für den Umgangmit Hitze?

Dass man die Mittags- und Nachmittagshitze möglichst meiden sollte, ist wohl selbstverständlich. Also am besten früh aufstehen und sich dafür in der heißen Zeit des Tages in der kühleren Wohnung aufhalten. Wer schon mal im Süden Urlaub gemacht hat, weiß, dass viele Geschäfte von 13 bis 16 oder gar 17 Uhr geschlossen haben. Genau aus diesem Grund, damit die heiße Zeit des Tages im Schatten verbracht werden kann. Diese sogenannte Siesta empfiehlt sich auch bei uns in den Sommermonaten.

Können wir Weiteres von unseren Nachbarn in Südeuropa übernehmen?

Wenn man dort durch die Straßen geht, sieht man, dass die meisten Fenster mit Rollläden verschlossen sind. So wird die Hitze draußen gelassen. Morgens – oder wenn möglich nachts – kräftig durchlüften, und dann alle Fenster schließen und die Vorhänge zuziehen. Wichtig ist, die Wohnung so kühl wie nur möglich zu halten. Ein guter Tipp sind auch lauwarme Fuß- und Armbäder. Ein kühles Tuch in den Nacken und auf die Stirn verschafft auch schnell eine Abkühlung. Am besten alles etwas ruhiger angehen lassen und den Sommer genießen. Die kalten Tage kommen noch früh genug.

Weitere Tipps gibt es in der Broschüre „Alter + Hitze“ vomBundesministeriumder Gesundheit. Diese können wir gern zumailen.

Haben Sie konkrete Fragen zur Unterstützung in der häuslichen Umgebung? Dann schreiben Sie uns bitte an [email protected]. Wir werden das Thema gern aufgreifen

