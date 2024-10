„Wir versuchen, die Kunden bei uns komplett zu versorgen“, sagt Arno Schone. Der gelernte Maurer und Bauingenieur nutzte 1990 die Aufbruchstimmung nach der Wende und gründete mit seiner Frau das Unternehmen. Seit 25 Jahren ist auch Tochter Susann Schone hier tätig, seit sieben Jahren führen Vater und Tochter gemeinsam die Geschäfte. Die Arno Schone Baustoffhandel GmbH in der Magdeburger Straße 70 ist heute ein modernes mittelständisches Familienunternehmen mit regionaler Verbundenheit und Nähe zum Kunden. Derzeit sind 14 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Beraten werden die Kunden in allen Bereichen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Einer von zwei Lastwagen, die mit entsprechenden Ladekränen ausgerüstet sind. Damit kann das Material auch in die oberen Stockwerke gehoben werden. Zum Fuhrpark gehört auch ein Caddy, der für kleinere Materiallieferungen eingesetzt wird. FOTO: DENIS SIEBERT

Große Auswahl auf 10.000 Quadratmetern

Auf 10.000 Quadratmetern werden Baustoffe vom Keller bis zum Dach, vom Roh- und Hochbau, Trocken- und Innenausbau, Tiefbau und Gartenlandschaftsbau angeboten. Neu im Sortiment ist Berufsbekleidung wie Handschuhe, Arbeitsschuhe, Arbeitshosen und Jacken. Ergänzt wird das Angebot durch Werkzeuge, Bauchemie, Fliesen und vieles mehr.

Damit alles gut beim Kunden ankommt, wird auch geliefert. „Regional, aber nur rund um den Kirchturm“, wie Geschäftsführer Arno Schone schmunzelnd anmerkt. „Für die bundesweite Belieferung suchen wir uns Kooperationspartner, die ebenfalls zur hagebau gehören.“ Seit 1991 ist der Schone Baustoffhandel Gesellschafter der hagebau. „Wir haben beizeiten verstanden, dass die Mitgliedschaft in einer der größten Baustoffhandelskooperationen unabdingbar für das Bestehen in dem Markt ist. Das garantiert den stetigen Zugriff auf alle Materialien zu fairen Preisen, die wir an unsere Kunden weitergeben können“, sagt Arno Schone. Mittlerweile habe sich auch die Lage bei der Lieferzeit von Baustoffen entspannt. „Wir bemühen uns so schnell wie möglich die Materialien zu liefern, so dass unsere Kunden nicht zu lange warten müssen. Da wir aber über ein sehr großes Lager verfügen, sind die meisten Materialien kurzfristig verfügbar.“

Welcher Arbeitsschuh für welchen Job? Kathleen Glowacki kennt die Antwort. FOTO: DENIS SIEBERT

Im Herbst ist Zeit für Innenarbeiten

Spätestens im Oktober beginnt die kühlere Jahreszeit, so dass die Nachfrage nach Innenarbeiten mit Fliesen, Laminat oder Vinyl steigt. Auch Arbeitskleidung wie Regenjacken, Winterjacken und entsprechende Schuhe sind jetzt gefragt. In den neu gestalteten Fliesen-, Türen-, Boden- und Gartenausstellungen kann sich jeder Kunde inspirieren lassen.

Hilfe vom Profi

Zum Service gehört auch eine Handwerkervermittlung. „Wenn Kunden Bedarf an einer entsprechenden Bauleistung benötigen, vermitteln wir entsprechenden Kontakt zu den bei uns gelisteten Firmen“, sagt Susann Schone. „Sprechen Sie uns einfach an.“

Arno Schone Baustoffhandel GmbH

Magdeburger Straße 70

06449 Aschersleben

Internet: www.baustoffhandel-schone.de

E-Mail: [email protected]