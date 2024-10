Am 16.08.1994 gründete Uwe Wolf als Franchisenehmer die Gesellschaft für Zeitarbeit mbH in Ilberstedt. In den 90er Jahren war Zeitarbeit in der Region noch unbekannt oder zum Teil mit Vorurteilen belastet. Niedrige Löhne, schwere Tätigkeiten, wechselnde Kundeneinsätze, weite Fahrtwege und das Gefühl, Mitarbeiter 2. Klasse zu sein, war seinerzeit das Image der Branche.

Darüber hinaus war die Branche häufig Spielball der Politik. Dies spiegelte sich unter anderem in der Festsetzung unterschiedlichster Höchstüberlassungsdauern, rückwirkende Aberkennung von Tariffähigkeiten, Festlegung von zahlreichen Mindestlöhnen und Verboten der Überlassung in mittlerweile mehrere Branchen wider.

Foto: Karte

Die GFZ mbH entwickelte sich trotz der nicht immer einfachen Rahmenbedingungen, zu einem der führenden Zeitarbeitsunternehmen im Salzlandkreis und großem Arbeitgeber für die Region. Heute ist die GFZ mbH ein moderner Personaldienstleister mit bald 10 Standorten in Sachsen-Anhalt und zertifiziert mit dem Gütesiegel „Attraktiver Arbeitgeber“.

Die Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer/innen haben sich über die Jahre sehr positiv entwickelt. Der Mindestlohn in der Zeitarbeit beträgt seit 01.10.2024 mittlerweile 14,00 EURO pro Stunde und steigt am 01.03.2025 auf 14,53 EURO pro Stunde an. Fachkräfte erhalten derzeit mindestens 16,51 EURO pro Stunde und 17,14 EURO pro Stunde ab 01.03.2025. Jahressonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld und bis zu 30 Urlaubstage je nach Betriebszugehörigkeit runden das Paket ab.

Durch den starken regionalen Auftritt der GFZ mbH befinden sich die Einsatzunternehmen der Mitarbeiter/ innen in unmittelbarer Wohnortnähe. In einzelnen Niederlassungen bietet die GFZ mbH einen Fahrdienst an, um die Mobilität ihrer Mitarbeiter/innen sicherzustellen. Durch den Arbeitskräftemangel nutzen die Kundenunternehmen immer häufiger die Dienstleistung der GFZ mbH, nicht nur um Flexibilität zu erhalten, sondern auch die Rekrutierungsleistung, um im Rahmen der Personalvermittlung ihre eigene Stammbelegschaft zu ergänzen.

Die Dynamik in der Personalvermittlung sowie die Qualität in den Arbeitsprozessen veranlasste die GFZ mbH im Frühjahr dieses Jahres die five5in GmbH als Partnerunternehmen zu gründen.

Die five5in GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Elze und Sitz in Bitterfeld-Wolfen, bietet neben der Personalvermittlung von Fach- und Führungskräften auch das Headhunting, die Personalberatung, sowie Coachings an.

Gesellschaft für Zeitarbeit mbH

Hauptverwaltung

Poststraße 22

06406 Bernburg

fon 03471 6 23 77 40

mail [email protected]

web www.gfz-bernburg.de

Standorte: (Aschersleben ab 01.12.2024), Bernburg, Bitterfeld, Dessau, Halle (Saale), Hettstedt, Köthen, Weißenfels,Wittenberg, Zerbst